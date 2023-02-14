本报记者 沈 钧 薛 丹

2月13日，在土耳其马拉蒂亚，中国蓝天救援队队员与当地救援人员在一处废墟合作开展地震救援工作。

蓝天救援队供图（新华社发）

发生在土耳其南部靠近叙利亚边境地区的强震给土叙两国造成严重损失。截至记者发稿时，强震已致约3.6万人遇难。目前，土叙两国政府正在调集各方力量，全力展开救援工作。连日来，包括中国在内的国际社会持续向两国灾区提供多种形式的紧急援助。

据土耳其阿纳多卢通讯社报道，截至2月13日上午11时，该国地震遇难者已升至31643人。强震发生后，土耳其受灾10省进入为期3个月的紧急状态。土耳其政府首批将拨款1000亿土耳其里拉（1元人民币约合2.76里拉），用于灾区的救援工作。土耳其灾害和应急管理署、家庭和社会政策部、青年和体育部以及红新月会已向地震重灾区发放206357顶帐篷和207万余条毯子，并完成155379个家庭生活帐篷的安装。土耳其总统埃尔多安10日在地震重灾区阿德亚曼省视察时说，土耳其政府正在拟订灾区综合发展规划，最快将在一年内对灾区进行重建。他还说，东南部的桑利乌尔法和基利斯两省的搜救工作已结束。

土耳其司法部部长博兹达12日说，土检察院当天签发134份逮捕令，抓捕对震区劣质建筑负有直接责任的承包商和工程师。博兹达说，土检察院根据司法部指示，在受地震影响的10个省份设立“地震犯罪调查局”，彻查地震中大量建筑倒塌问题。

联合国人道主义事务协调厅13日说，截至12日，地震在叙利亚西北部已造成4300多人死亡，7600多人受伤。但由于缺乏大型机械设备等，救援进展缓慢。地震发生后，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德召开紧急会议，宣布实施国家一级应急行动计划，对救援工作进行部署。据记者了解，应急行动由中央行动室牵头，协调国防、消防、卫生等部门以及公共建筑企业统一开展全天候的救援行动。

叙利亚卫生部向阿勒颇省、拉塔基亚省和哈马省运送了药品和急救用品，并从多个省份调集医疗队前往灾区。经济和对外贸易部征调部分工程机械设备前往灾区救援，通信和技术部全力保障通信网络，石油和矿产资源部向相关省份增加汽油和柴油的供应，电力部协调各省公共电力公司派员前往灾区修复受损电网。国内贸易和消费者保护部向避难所的民众免费提供食品，并调配毛毯等保暖物资。

目前，多国和国际组织派出的救援力量或提供的紧急援助物资陆续到达土叙两国。中国向土耳其提供首批4000万元人民币紧急援助，包括派遣重型城市救援队、医疗队，并提供土方急需的救灾物资。2月11日清晨，中国政府援助土耳其抗震救灾首批物资4万条毛毯从上海启运，于2月11日和2月12日分批运抵伊斯坦布尔。中国救援队于当地时间8日下午抵达土耳其哈塔伊省后，立即马不停蹄开展救援工作。此外，中国向叙利亚提供3000万元人民币紧急援助，包括200万美元现汇援助和叙方急需的救援物资，其他援助物资正在陆续抵达。

哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家也向土耳其派遣救援人员。俄罗斯应土方请求，派遣一架水陆两栖飞机用于扑灭伊斯肯德伦港地震后发生的火灾。俄国防部介绍，目前有超过300名俄罗斯士兵和60支军事工程部队正在叙利亚地震灾区清除瓦砾、寻找幸存者。德国和法国也向土耳其派出救援团队。

伊朗、伊拉克、利比亚、阿联酋、孟加拉国等国的飞机先后抵达叙利亚，运来食品、药品和毛毯等物资。叙利亚呼吁联合国、红十字国际委员会等国际机构和非政府组织伸出援助之手，帮助叙利亚开展地震救援。国际社会普遍呼吁西方国家解除对叙制裁，为人道主义救援敞开大门。

世界卫生组织代表11日在叙卫生部长陪同下抵达叙西北部地震灾区阿勒颇，并运来30多吨紧急医疗援助物资。世卫组织表示，地震对土耳其东南部、叙利亚西北部的基础设施，特别是卫生设施造成严重破坏，导致2300万人受灾，其中包括约500万贫困人口。联合国主管人道主义事务的副秘书长兼人道主义事务协调厅紧急救济协调员马丁·格里菲斯已抵达土耳其灾区。他表示，此次强烈地震是该地区一个世纪以来遭受的最严重灾害。据介绍，联合国已协调部署超过4948名搜救专家及应急小组成员，发出紧急呼吁以支持人道主义需求。

（本报安卡拉、大马士革2月13日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月14日 17 版）

(责编：胡永秋、白宇)