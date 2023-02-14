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外交部发言人——

敦促美国政府立即解除对叙利亚的所有非法单边制裁

2023年02月14日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月13日电  （记者曹师韵）外交部发言人汪文斌13日说，中方敦促美国政府放下地缘政治算计，立即解除对叙利亚的所有非法单边制裁，停止人为制造人道主义灾难。

　　当日例行记者会上，有记者问：美国政府日前宣布，暂时放宽美国对叙利亚的制裁措施，但仅限与叙利亚地震救灾赈灾需求相关的交易，时限180天。中方对此有何评论？

　　汪文斌说，美国政府应当立即解除对叙利亚的非法单边制裁，而不是进行所谓“暂时放宽”的政治表演。

　　他说，美国持续多年对叙利亚实施军事干预和非法单边制裁，严重加剧叙利亚经济民生危机，极大削弱了叙利亚应对灾害能力。地震发生后，美国单边制裁直接阻碍了叙利亚72小时黄金救援，令当地灾情雪上加霜。正如叙利亚人士所言，美国眼中只有政治，没有人道主义。

　　“我们敦促美国政府放下地缘政治算计，立即解除对叙利亚的所有非法单边制裁，停止人为制造人道主义灾难。”汪文斌说。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月14日 17 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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