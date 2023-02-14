本报记者 邹 松

近日，第二届非洲粮食峰会在塞内加尔首都达喀尔举行。本届峰会由塞内加尔和非洲开发银行联合主办，主题为“养活非洲：粮食主权和复原力”。包括34位国家元首、政府首脑在内的近千名代表出席峰会，分享近年来推动粮食自给所取得的有益经验，制定大规模农业转型和粮食生产计划，改善非洲当前面临的极端贫困、饥饿和营养不良的现状。

根据联合国粮农组织发布的2022年《全球粮食危机报告》，全球8.5亿饥饿人口中约有1/3在非洲。特别是非洲之角正在经历有记录以来最长、最严重的干旱，该地区约2100万人处于饥荒之中。“非洲需要学会养活自己，非洲拥有世界上65%的未开垦耕地和丰富的水资源，我们有巨大资源可供开发。”塞内加尔总统麦基·萨勒在峰会上指出。非洲开发银行主管农业和人类社会发展的副总裁贝丝·邓福德表示：“峰会敦促非洲国家政府为实现粮食自给提供有针对性的路线图，并采取具体措施，以推动非洲各国农业部门与私营机构合作。”

本次峰会的重要成果之一是通过《达喀尔宣言》。宣言强调非洲各国同意将至少10%的公共支出用于增加农业投资，部署更强有力规划以提高农业生产力，实现粮食安全。与会非洲国家领导人承诺设立由各自国家元首担任主席的“总统高级别咨询委员会”，监督《粮食和农业交付契约》的执行情况，强调各国重中之重是提高粮食产量，并为此设定目标和时间表。

农业是非洲经济的支柱之一。一些非洲国家在提高农业生产力和实现自给自足方面已取得积极进展。津巴布韦2022年小麦产量达37.5万吨，基本可满足国内需求，每年节省3亿美元资金。刚果民主共和国总统费利克斯·齐塞克迪表示，自2019年以来该国农业预算增加了一倍，目前已经确定了8个农业产品加工特区。该国通过对木薯产业的扶持，节省了近2000万美元的小麦进口资金。埃塞俄比亚政府表示，已开垦100万公顷可灌溉田地。

非洲开发银行也推出非洲农业转型项目，向21个非洲国家的1100万农民提供耐热小麦、耐旱玉米和高产水稻种子。非洲开发银行农业和农业工业部门主任马丁·弗雷吉恩表示，这一项目将着力拉动非洲提升农业生产力、加强基础设施建设、发展气候智慧农业系统，以及加大粮食产业链上的私营部门投资，有助于进一步释放非洲的农业发展潜力。

非洲开发银行行长阿金武米·阿德西纳指出，非洲国家每年在粮食进口上花费约700亿美元。为大幅降低这一数字，非洲开发银行承诺在未来5年内投入100亿美元，以支持粮食和农业发展。他表示，“本次峰会为非洲实现粮食自给自足指明方向，我们将努力实现这一目标：一个最终养活自己的非洲，一个自豪发展的非洲。”非洲联盟委员会主席穆萨·法基·马哈马特表示，达喀尔峰会是及时的，它为非洲减少对粮食进口的依赖提供了创新解决方案。

《 人民日报 》（ 2023年02月14日 17 版）

(责编：胡永秋、白宇)