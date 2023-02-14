本报记者 李 强

法兰克福春季消费品博览会日前在德国法兰克福会展中心举行。作为消费品行业最具影响力的国际性展会之一，法兰克福春季消费品博览会时隔3年首次线下举行，共吸引4561家参展商和来自全球170多个国家和地区的15.4万名专业买家参与。与会人士普遍表示，本届展会规模空前，显示出全球消费品市场加速复苏的趋势。400多家来自中国的企业参展，受到与会者广泛关注。

行业复苏势头超出预期

走进法兰克福会展中心，记者首先感受到的是“热度”。无论是展商展位还是休息区，都挤满了专业买家。入口处的导览图显示，整个会展中心27个展馆全部开放，总面积近35.3万平方米，所有展位几个月前就已被预订一空。

“法兰克福会展中心从未在一次展会中使用如此大的面积。”主办方法兰克福展览公司董事会成员白德磊说：“本届展会的国际化水平超出预期，在经历3年的新冠疫情后，全球消费品市场正加快复苏。”据介绍，15.4万名专业买家中，70%来自德国以外的国家和地区，包括亚马逊、老佛爷、英格列斯、卡迪威、玛莎、史泰博等知名零售商，以及万豪、希尔顿、凯悦等全球连锁酒店企业。

为顺应新的消费需求，展会首次将消费品展、节庆礼品展、手工制作及创意文具展三项展览合并。白德磊介绍，展会采用“一站式商铺”理念，集创意、采购和交流于一体。这一新模式将餐饮酒店、居家生活及办公文具等行业品类汇聚一堂，不仅提升参展效率，也促进了行业融合，激发创意灵感。

法兰克福春季消费品博览会一向被视为行业风向标之一，超乎预期的展览规模和访客数量，显示了市场对行业复苏的期待。德国市场研究机构捷孚凯发布的最新报告显示，2月份德国消费者信心指数环比上升3.7，连续第四个月环比上升。同时消费者对经济前景预期也明显改善，几乎恢复到正常水平。

可持续数字化趋势明显

本届展会特别推出了“2023行业趋势”展区，并定义了三大行业趋势概念：未知之美、平静自然和持久创意。基于上述理念而设计的新产品吸引了众多参展商目光。

法兰克福展览公司消费品展总监朱莉娅·乌赫雷克介绍，这些展示充分诠释了消费品行业正在经历的变化。其中，可持续和数字化等趋势都发挥了重要作用。

根据会计师事务所毕马威2022年的消费者调查报告，81%的德国人认为可持续性十分重要，这与意大利、英国和瑞士等其他欧洲国家的调查结果相似，意味着消费者选购产品会更加“挑剔”，越来越重视产品的来源和材质。

为此，主办方推出相关认证计划，鼓励业界在环保、生态、再循环等方面进行创新，以推出更多符合环保标准的可持续产品。经过专业评委会评审，305家参展商获得相关认证，产品包括手工纸张、可回收餐具等。“越来越多的制造商关注可持续性令人欣喜。参展商通过创新产品，分享了对可持续发展趋势的理解。”朱莉娅·乌赫雷克说。

随着居家和远程办公场景增多，本届展会还新设立“未来工作区”，结合居住环境与工作空间，量身定制办公室、共享工作空间、居家办公家具等一体化解决方案。原有的办公室格子间，正被开放式的社区空间或家庭应用场景所取代。无论是办公桌椅还是文具耗材，都针对不同场景进行了新的设计。

一家欧洲制造商推出的可伸缩家具，特别适合居家办公。白天拉开隔板，它可以变成一个长近2米的办公平台，晚上则可以收缩成直径不足70厘米的方形储物柜，周末还可以和其他家具组合成聚会餐桌。可回收的材质也契合了消费者的环保理念。

中国创新产品备受关注

本届展会上，来自中国的展商数量超过400家。一系列科技感十足的前沿消费产品，折射出中国制造业正向“中国创造”加速迈进。

“每天接待的客户数量，是疫情前展会的两到三倍，而且大部分都是新客户。”在一家中国玻璃制品企业的展台，前来咨询、洽谈的客商络绎不绝，展台的墙上还用胶带贴着一张名片。“带来的名片已经不够用了，只能让客户对名片进行拍照，再与我们进行进一步沟通。”公司负责人纪业对记者说。

在新冠疫情、地区冲突、能源价格上涨等因素冲击下，全球消费需求受到很大影响，中国企业面对的国际竞争愈加激烈。加强研发和创新，成为参展中国企业的共识。

“固守传统产品是行不通的，必须推出新品，通过加大研发投入，生产出符合国际最新潮流的产品。”上海一家工艺品企业负责人仲臻对记者说。去年，该公司研发的卡通形象姜饼人系列玩具销售火爆。产品采用三维打印，让原本平面的图案有了立体视觉效果，受到客户欢迎。今年，该公司计划在产品中加入带芯片控制的串灯，让产品有多重颜色和灯光闪烁方式，满足客户对节日气氛的需求。

“10年前，接单基本就是外国客户给个样品，我们做代工；现在产品全部都是自主研发，我们的设计师就有6人。”浙江一家锅具企业总经理江志飞介绍，纯拼价格的代工模式已经难以为继，要想提升产品竞争力，必须加强研发。“现在我们给客户提供产品设计、模具开发、生产品控、包装设计一条龙服务，连促销海报和广告视频都制作好，提供‘投喂式’服务。下一步，我们还计划与一些欧洲同类企业合作，做好本土化品牌经营。”江志飞说。

在另一家浙江锅具企业展位上，杰登一边手拿炒锅，一边对着摄像机直播讲解。他是这家企业在马来西亚的分销商，这次专程来法兰克福做直播带货，半个小时卖出了价值近40万元人民币的厨具。杰登说，他与中国企业合作6年多，主要做在线销售，“中国消费品牌愈发赢得市场青睐”。

（本报德国法兰克福2月13日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月14日 17 版）

(责编：胡永秋、白宇)