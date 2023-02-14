本报记者 崔 琦 王骁波

“随着中国优化调整疫情防控措施，中国的经济活力将进一步得到释放。”几内亚驻华大使阿米娜塔·科伊塔日前在接受本报记者采访时表示，中国自今年1月8日起对新冠病毒感染正式实施“乙类乙管”，有助于促进几内亚和中国之间的商业贸易往来和投资，进一步恢复两国人员交往和文化交流活动。中国经济的发展，也将极大保证全球产业链供应链稳定畅通，推动世界经济复苏。

科伊塔表示，自疫情发生以来，中国坚持跟进研究病毒变异新特征和疫情形势新变化，因时因势优化调整疫情防控措施，保障了人民生命安全和身体健康。“事实证明，中国的疫情防控政策是正确的、科学的、有效的。”

科伊塔对几中两国多年来携手应对公共卫生危机印象深刻。她说，2014年，几内亚暴发埃博拉疫情，中国率先驰援，向几内亚提供资金、物资、医疗、粮食等一系列援助并派遣公共卫生专家。2020年，两国再度携手抗疫，中国向几内亚援助多批新冠疫苗和医疗物资，并派遣抗疫医疗专家组支持几方防控疫情。“中国专家组不仅考察了医院，还专门走访了居民住所、贸易市场等，根据当地实际情况提出切实可行的防疫建议和方案，为几内亚疫情防控提供了重要支持。”

“近年来，几中两国持续深化公共卫生合作。”科伊塔表示，自1968年以来，中方已向几内亚派出29批医疗队，为提升当地医院诊疗水平、缓解几内亚民众病痛作出巨大贡献。

科伊塔表示，几内亚是第一个同中国建交的撒哈拉以南非洲国家，几中两国和两国人民友谊深厚、历久弥坚。中方上世纪60年代以来援建的人民宫、广电大厦、体育场等项目在几内亚家喻户晓。2021年6月，中企承建的几内亚达圣铁路正式通车，成为几内亚自上世纪70年代以来建造的第一条现代化铁路……“中方始终坚持在平等相待、相互尊重、合作共赢的原则基础上同几内亚开展合作，帮助几内亚增强自主发展能力。”科伊塔说。

“中国始终是几内亚的可靠朋友和真诚伙伴。”科伊塔表示，未来希望两国继续深化各领域务实合作，共同推动几中全面战略合作伙伴关系行稳致远，造福两国人民。

《 人民日报 》（ 2023年02月14日 03 版）

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