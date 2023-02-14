本报记者 彭 敏

图为中企为墨西哥量身打造的电动卡车。

比亚迪墨西哥公司供图

在墨西哥首都墨西哥城，250辆运行了30年以上的小型巴士最近退出了历史舞台，取而代之的是中国宇通客车公司生产的26辆无轨电车，其中17辆12米无轨电车每辆可载客85人，9辆18米无轨电车每辆可载客142人。新电车日均运载能力超7万人次。

墨西哥城有22个街区的居民因此受益，通勤时间由之前的1小时缩短至20多分钟，票价保持7墨西哥比索（1美元约合19墨西哥比索）不变。“电车线路途经墨西哥城人口最多的伊斯塔帕拉帕区，有助于节能减排、改善环境，以绿色科技推动当地发展。”墨西哥城市长克劳迪娅·欣鲍姆表示。

近年来，中墨两国开展多个绿色交通合作项目。在墨西哥城、蒙特雷等墨西哥主要城市，来自中国的无轨电车、轻轨车辆、胶轮地铁、电动卡车、电动出租车等已服务或即将服务当地居民，助力墨西哥绿色城市建设。

2021年2月，蒙特雷轻轨3号线通车，中车株洲电力机车有限公司（以下简称“中车株机”）研制的轻轨列车投入运营，这是中国轨道交通装备首次服务墨西哥。

在中国制造的轻轨列车运行一周年之际，中车株机收到了蒙特雷交通部门的感谢信：“感谢中车株机，我们对墨西哥蒙特雷轻轨3号线列车感到满意。从车辆设计到现场调试，再到日常运维，中车株机以创新的技术、快速的响应、周到的服务，保障了车辆安全运营，提高了乘客和司机的舒适度。希望我们能继续保持良好合作，为蒙特雷打造一个高效、舒适和安全的公共交通系统。”

去年7月，在位于湖南的中车株机车间里，为墨西哥城地铁1号线整体现代化改造项目打造的首列胶轮地铁列车成功下线。这是中国企业自主研发、为国外定制打造的首列胶轮地铁列车。墨西哥城地铁局局长吉列尔莫·卡尔德隆表示，地铁1号线投入运营已有半个多世纪，设备现代化升级刻不容缓。

欣鲍姆表示，地铁1号线整体现代化改造项目将大大便利墨西哥城居民生活。墨西哥城交通部门负责人安德烈斯·拉约斯·洛雷萨也表示，墨西哥城的高效运转与高质量的地铁列车密不可分，这个项目对整个城市非常重要。

到目前为止，墨西哥最大的新能源交通运营商VEMO从比亚迪墨西哥公司合计购入1500辆纯电动出租车，组成的纯电动出租车车队将为当地创造超过3000个工作岗位。VEMO交通平台联合主管亚雷杭特罗·罗塞特说：“纯电动车队的加入，将提升充电基础设施的利用率，提高我们在行业中的竞争力，同时也将促进墨新能源行业的发展。这支车队极大地助力本地减少碳排放。我们坚信，推动绿色可持续发展，将更好造福墨西哥和世界其他国家。”

比亚迪墨西哥公司负责人邹舟表示，截至目前，公司已在当地投放了200多辆纯电动重型卡车和100多辆纯电动叉车，近期还将陆续投放200辆纯电动重型卡车，促进墨西哥物流产业绿色转型。

（本报墨西哥城电）

《 人民日报 》（ 2023年02月14日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)