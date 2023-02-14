本报记者 焦 翔 戴楷然

“习近平主席视野开阔，有着强烈的使命感。面对世界百年未有之大变局，以习近平同志为核心的中共中央始终沉着务实，坚持守正创新。习近平新时代中国特色社会主义思想不但促进了中国的发展事业，也为全球发展事业持续注入新动能。”波黑塞族共和国总统、独立社会民主人士联盟主席米洛拉德·多迪克日前在接受本报记者采访时说。

2016年6月，多迪克在贝尔格莱德第一次见到了正在对塞尔维亚共和国进行国事访问的习近平主席。回忆起当时的场景，多迪克感慨道：“习近平主席与我亲切寒暄。那一刻，我仿佛见到了一位老朋友。后来，我与习近平主席在多个场合，通过多种方式，一直保持友好交往。我盼着尽早与他再次见面。”

2020年12月，多迪克不幸感染新冠病毒，习近平主席向他致慰问电，祝他早日康复，并祝愿波黑人民早日战胜疫情，让他深受感动。“在那段特殊时期，习近平主席给予我的支持，对我来说意义重大。”

多迪克表示，新冠疫情的发生，严重威胁着世界各国民众的生命安全和身体健康，也对全球发展事业特别是发展中国家的发展造成严重冲击。危机中见担当，患难中见真情。中国在统筹疫情防控和经济社会发展的同时，积极向其他国家提供抗疫支持，真正践行了国际人道主义精神，是推动构建人类命运共同体的生动体现。

“我不仅要感谢习近平主席对我个人的关心，也要感谢中国为巴尔干地区国家抗击疫情提供的帮助。”多迪克告诉记者，面对突如其来的疫情冲击，波黑曾与一些西方国家和组织签署购买抗疫物资和疫苗的协议，但很多协议并未如约履行。“当我们深陷疫情困扰之时，中国伸出了援手。这些援助不仅来自中国政府，也来自许多中国的企业和个人。一些生活和工作在波黑塞族共和国首府巴尼亚卢卡的中国企业家和商人给我写信，表示希望向当地医院捐款，携手抗击疫情。”

2021年4月29日，中国援助波黑的疫苗交付。5月5日，波黑塞族共和国从中国国药集团购买的新冠疫苗运抵巴尼亚卢卡，当时担任波黑主席团轮值主席的多迪克前往迎接，表达对中方的感谢。“中国是最早为波黑提供抗疫支持的国家之一，也是最早为波黑提供疫苗援助的国家之一。抗疫合作让两国人民的友谊更加牢固。事实证明，危急关头，我们可以信赖中国朋友。”

2021年2月9日，习近平主席在北京以视频方式主持中国—中东欧国家领导人峰会，并发表题为《凝心聚力，继往开来 携手共谱合作新篇章》的主旨讲话。多迪克出席了此次峰会。“在全球疫情反复延宕、世界经济复苏乏力的背景下，习近平主席发表的主旨讲话意义重大。”多迪克表示，习近平主席提出了“直面疫情挑战，坚定共克时艰的合作信心”“聚焦互联互通，畅通联动发展的合作动脉”“坚持务实导向，扩大互惠互利的合作成果”“着眼绿色发展，打造面向未来的合作动能”4点重要建议，获得各方赞同。

“我坚定支持习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，这有利于在世界范围内实现持久和平、普遍安全和共同繁荣。中国先后提出共建‘一带一路’倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等重要国际公共产品，各国都能从中受益。”多迪克举例说，当前，已有100多个国家和包括联合国在内的多个国际组织积极支持全球发展倡议，近70个国家加入“全球发展倡议之友小组”。“无论大国还是小国，无论发达国家还是发展中国家，都应享有发展机遇、实现共同发展。中国提出的一系列发展倡议和举措，将有力促进联合国2030年可持续发展目标的实现，成为推动全球发展的新引擎。”

多迪克表示，中国坚持以自身的新发展为世界提供新机遇，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。“中国为推动人类的发展事业作出了卓越贡献，必将为世界带来更大的繁荣与进步。”多迪克说。

《 人民日报 》（ 2023年02月14日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)