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中国救援队在土耳其展开救援 已救出4名被困人员

2023年02月13日09:01 | 来源：人民网-国际频道
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阿麦克街区救援行动。应急管理部新闻司供图
阿麦克街区救援行动。应急管理部新闻司供图

人民网安卡拉2月12日电 （记者沈钧）当地时间2月11日，正在土耳其搜救的中国救援队共派出3个批次、46名救援队员，营救排查评估了沃达巴什等3个街区的24栋建筑。截至目前，共营救4名被困人员，搜寻出8名遇难者，对49栋倒塌严重的建筑进行生命迹象和风险评估。

11日，中国救援队副队长赵洋组织行动一队，通过与当地群众、救援队伍收集信息，采用人工敲击喊话、音视频生命探测等方式，对多处可疑信号进行了深入排查探测，并对沃达巴什等街区进行再次搜索评估；行动二队根据当地群众反映信息，通过人工搜索、雷达和音视频生命探测联动的方式，对阿麦克街区及周边建筑进行搜索评估，并搜寻出三名遇难者；行动三队对昨日发现幸存者的德米尔布肯及周边区域进行再次搜索，排查探测多处可疑信号。期间，中国救援队为土耳其救援队现场提供技术支持，并辅助开展支撑加固等救援工作，19时40分，参与救出1名男性幸存者。此外，救援人员在每个勘察评估点，均会抚慰遇难者亲属情绪，做好人文关怀。

为加强对中国赴土社会应急力量的统筹指导，在我驻土使馆指导下，中国救援队队长赵明11日组织在我营地的香港救援队和深圳公益救援队、北京绿洲应急救援队、北京平澜救援队、北京市应急救援协会、三一重工救援队等5支社会应急力量，在中国救援队指挥部召开协调会，重点协调后勤保障工作。同时继续参与到联合国搜救组织现场协调区域中心工作，协调该区域的队伍开展救援行动，与新到达的救援队伍进行接洽。

救援队持续强化安全管理和队伍保障，经过4天的持续运转，营区饮食、住宿、医疗、救援准备等功能区域有序运转。针对现场余震偶有发生的情况，制定紧急撤离方案，加强安全管控。同时，在大使馆工作人员及当地华人的帮助下，饮食得到进一步保障，救援装备用油及木料等耗材得到不断补充。目前，全体队员状态良好。

 

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(责编：崔越、常红)

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