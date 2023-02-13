斯瓦克大坝工地现场。人民网记者 黄培昭摄

人民网内罗毕2月13日电 （记者黄培昭）由肯尼亚首都内罗毕驱车东南行，一路颠簸，大约3个来小时，来到一处横跨马库埃尼郡与基图伊郡的偏僻地方，那里是肯尼亚第二大河阿西河与斯瓦克河的交汇之处，由中国能建葛洲坝集团建设的肯尼亚迄今最大水利民生工程——斯瓦克水坝，正在加紧施工。

中国葛洲坝集团股份有限公司肯尼亚分公司总经理唐亚洲告诉记者，斯瓦克大坝项目是肯尼亚实现2030年远景发展规划和“四大发展目标”的旗舰项目，也是肯尼亚当前单体在建的集大坝、供水、灌溉、发电于一体的最大的综合水利枢纽项目，建成后将为肯尼亚东南部地区的供水、供电和农业灌溉带来巨大经济收益。

据当地多家媒体报道，肯尼亚水利、卫生和灌溉部部长爱丽丝·瓦弘近日来到斯瓦克大坝项目建设现场考察，并对工程建设给予肯定。

爱丽丝在接受记者采访时强调说：“在过去（合同工期内）74%的时间里，中国能建葛洲坝集团工程师带领团队完成了78%的进度，我对斯瓦克大坝现场的进展情况表示满意。斯瓦克大坝是重要的民生工程，在肯尼亚近年来持续干旱不断的情况下，大坝的早日建成将为周边三个郡提供干净的水，同时切实提高三个郡的粮食安全。新任总统威廉·鲁托也高度关注着斯瓦克大坝，期待大坝能早日建成。”

记者在采访中了解到，斯瓦克大坝项目为当地带来2000多个工作岗位，肯尼亚当地员工占90%以上，其中约75%的肯尼亚籍员工来自项目辐射马库埃尼、基图伊和马查科斯三个郡乡。项目部还为周边社区钻井取水，解决了当地居民用水困难等问题。同时，还修缮了6所中小学的教室和食堂，新建一所三级医院，深度参与肯尼亚经济社会发展，多方面便利当地居民生活。因此获得了中国驻肯尼亚大使馆和肯尼亚中国经贸协会颁发的“最佳社会责任贡献奖”。

(责编：崔越、常红)