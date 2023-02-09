新华社北京2月8日电 综合新华社驻外记者报道：据土耳其和叙利亚政府及救援方面8日最新消息，土耳其南部靠近叙利亚边境地区的强震已致两国超过1.1万人遇难，约5.4万人受伤。中国救援队当天抵达土耳其地震重灾区哈塔伊省的哈塔伊市，准备实施搜救行动。

土耳其总统埃尔多安8日到地震震中卡赫拉曼马拉什省的卡赫拉曼马拉什市视察。他说，此次地震已造成土全国8574人死亡、近5万人受伤。据叙利亚卫生部及救援机构方面8日消息，叙境内地震死亡人数已增至约2500人，另有4000多人受伤。

据土耳其国家广播电视台报道，埃尔多安说，地震发生后当天，政府应急处置确实出现一些问题，但目前局面已得到控制。埃尔多安还说，灾民可暂时入住地中海旅游城市安塔利亚、梅尔辛等地的酒店。政府将为每户受灾家庭发放补贴，未来一年将在受灾的10个省为灾民新建住房。

据土灾害与应急管理署消息，卡赫拉曼马拉什省当地时间6日凌晨4时17分（北京时间9时17分）发生7.7级地震，震源深度7公里，周边的加济安泰普、哈塔伊、马拉蒂亚等多个省份震感强烈。随后附近地区又发生多次余震。目前，靠近叙利亚边境的哈塔伊省死亡人数最多。

中国救援队一行82人乘坐国航包机飞行8000多公里，于当地时间8日凌晨4时30分抵达土耳其阿达纳机场。8日下午1时30分，经过数小时的艰难行程，中国救援队抵达地震重灾区哈塔伊省的哈塔伊市。根据当地官员安排，救援队准备在两块区域展开搜救行动。

俄罗斯紧急情况部8日发布消息说，俄方决定向土耳其派出第二支地震救援队。该救援队由50名救援人员以及11名医生组成，已乘运输机前往灾区。

联合国中央应急基金7日宣布拨款2500万美元，用于支持土耳其和叙利亚地震后的人道主义行动。（参与记者：熊思浩、武思宇、耿鹏宇、王建刚、汪健）

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