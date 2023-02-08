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拜登发表任内第二次国情咨文演讲

2023年02月08日20:11 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿2月7日电（记者颜亮　邓仙来）在多数美国民众对现状不满、对未来信心不足背景下，美国总统拜登7日晚在国会发表任内第二次国情咨文演讲，聚焦经济、民生、安全、党派政治、对外关系等话题。

　　拜登在演讲中晒出任内成绩单，包括投资基础设施建设、创造就业岗位、缓解通货膨胀、提高供应链安全等。拜登还谈及债务上限、医保等争议话题，现场共和党人嘘声四起。

　　拜登呼吁国会通过《弗洛伊德警察执法公正法案》。该法案以美国警察暴力执法致死的非洲裔男子乔治·弗洛伊德命名，但由于共和、民主两党分歧一直无法落地。拜登还呼吁两党合作限制攻击性武器。分析人士认为，美国频繁发生大规模枪击事件，凸显控枪问题难解。

　　谈及新冠疫情，拜登说超百万美国人失去生命。美国不久后将结束公共卫生紧急状态，但仍需监控新冠病毒变异，继续加强疫苗和疗法研究。

　　拜登表示，全球面临气候变化、公共卫生、粮食安全、恐怖主义等领域挑战。他说，美中竞争关系不应发展为冲突，美国致力于在符合美国和世界利益的方面同中国合作。拜登还承诺在俄乌冲突中继续支持乌克兰。

　　美国盖洛普公司近期民调显示，超过四分之三的受访美国人对国家现状不满。彭博社对经济学家的调查显示，今年第二、第三季度美国经济预计将出现萎缩。

(责编：高歌、常红)

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