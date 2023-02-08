新华社华盛顿2月7日电（国际观察）拜登的执政“成绩单”究竟如何

新华社记者孙丁 许缘 邓仙来

美国总统拜登7日晚在国会发表国情咨文演讲。这是他2021年1月上任以来第二次“述职”，但与2022年3月的首次国情咨文演讲不同，拜登此次面对的是参众两院分属两党的“分裂”国会。

分析人士指出，拜登在演讲中大力宣扬其经济政绩，但难掩美国通货膨胀居高不下的现实和经济衰退风险加剧的忧患。目前美国政治极化不断加剧，两党难以在经济、控枪等一系列内政问题上觅得合作空间。在外交问题上，拜登继续宣扬美国对乌克兰的支持，任由军工复合体从乌克兰危机中收割利益。

经济困境难解

拜登在演讲中着力宣扬所谓经济“成绩单”。事实上，过去一年，美国联邦储备委员会为应对新冠疫情和乌克兰危机等因素引发的经济困局“疯狂”加息。结果却是，物价持续居高不下，消费支出日趋疲软。

美国商务部数据显示，去年12月美国个人消费支出价格指数同比上涨5%，涨幅虽有所收窄，但仍远高于2%的长期通胀目标。另据劳工部数据，去年12月，与民众生活息息相关的多种商品价格同比涨幅惊人，例如鸡蛋价格上涨59.9%、燃油价格上涨41.5%，民众不堪重负。

同时，美国联邦政府“挥霍”财政，未偿还债务已于1月19日触及上限，财政部被迫采取特别措施避免债务违约。自1985年以来，财政部已十余次采取特别措施避免债务违约。时至今日，“寅吃卯粮”已成为美国传统。

美国财政部长珍妮特·耶伦近期表示，如果国会未及时提高债务上限，联邦政府将无法偿还债务，这无疑将导致美国经济衰退。

美国《华尔街日报》此前公布的调查结果显示，按年率计算，美国经济可能在今年第二季度和第三季度出现零增长或负增长，2023年全年，美国经济或仅增长0.2%。彭博社最新调查结果也显示，美国经济今年陷入衰退的可能性高达65%。

党派矛盾加剧

作为民主党人的拜登在演讲中谈及医保等两党分歧话题时，现场共和党人嘘声四起。过去两年，美国政治极化和社会撕裂进一步加深，两党在医保、堕胎权、枪支暴力等问题上分歧明显，相关立法举步维艰。目前两党分别控制参众两院，跨党派合作更是难上加难。

受邀出席拜登国情咨文演讲的现场观众当中包括已故美国非洲裔男子泰尔·尼科尔斯的家人。一个月前，尼科尔斯在田纳西州孟菲斯市驾车被拦停后遭警察殴打，不治身亡。尼科尔斯之死被称为2020年非洲裔男子乔治·弗洛伊德被警察“跪杀”事件的翻版。

拜登讲述尼科尔斯一事时，呼吁国会通过一项以弗洛伊德之名命名的警务改革法案，该法案因党派分歧一直被搁置。美国国会民主党籍众议员贾迈勒·鲍曼表示，政治部落主义阻碍美国警务改革，这令人愤怒，因为真的有人会因此丧命。

仅今年1月份美国就发生超过50起造成严重人员伤亡的大规模枪击事件。拜登在讲话中再次重申禁止在美国出售攻击性武器的倡议，以应对不断恶化的枪支暴力问题。然而，共和党人以宪法第二修正案为由普遍反对限制持枪权，拜登倡议恐难以落地。

如今拜登的总统任期已过半，尽管执政挑战重重，但据多家美国媒体报道，拜登可能在国情咨文演讲后宣布竞选连任美国总统。美国《国会山报》文章认为，拜登有意利用国情咨文演讲为自己正式启动竞选作铺垫，但想要说服选民再次为他投票，要做的工作还有很多。

外交继续拱火

谈及外交政策时，拜登向在场观众介绍乌克兰驻美国大使奥克萨娜·马尔卡罗娃，这是后者第二次受邀到现场观看拜登发表国情咨文。拜登说，美国将团结一致继续支持乌克兰。

乌克兰危机升级近一年以来，以美国为首的西方国家对俄罗斯实施严厉制裁，并一再突破“红线”，向乌克兰提供坦克和远程火箭弹等有强大杀伤力的武器，不断在这场危机中拱火。

美国国防部3日宣布，向乌克兰提供21.75亿美元的新一轮军事援助，其中包括首次向乌方提供射程可达约150公里的远程火箭弹。自拜登政府上台以来，美国承诺向乌克兰提供的军事援助总额已达300亿美元。

美国反战人士和时政评论家吉米·多尔近期表示，美国政府“指示受军工复合体资助的媒体集团鼓动美国人、宣扬战争”，军工复合体“像薅羊毛一样从这个国家讹诈了数千亿乃至数万亿美元”，真正操控美国的是不停运转的战争机器。

此外，拜登在演讲中承认美国大型能源企业在乌克兰危机导致的全球能源紧张中“渔利”。法国总统马克龙去年10月就曾公开指责美国卖给欧洲的天然气价格比美本土市场售价高出3至4倍，称美国从地缘政治争斗中获取超额利润。

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