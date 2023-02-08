新华社北京2月8日电 据知情人士透露，俄罗斯外交部7日照会美国驻俄大使馆，要求美方停止干涉俄内政。

俄罗斯卫星通讯社以一名与俄罗斯外交部高层关系密切的知情人士为消息源报道：“美国驻俄罗斯大使馆7日收到一份正式照会，要求停止与外交使团身份不符的行为，这些行为构成干涉俄罗斯内政。”

这名知情人士说：“俄外交部表示，尽管多次发出警告……美国外交使团仍在信息领域开展恶意活动，对驻在国领导层发表不当声明，并传播关于俄军方的虚假信息，这些都是应受刑事处罚的行为。”

这是2021年4月16日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的美国驻俄罗斯大使馆。新华社发（叶甫盖尼·西尼岑摄）

俄方警告美方外交人员不要试图从事破坏性活动，招募“有影响力的特工”在俄社会中制造纷争或发表反俄煽动性言论。俄方将采取一切可能的手段阻止上述企图，参与这些活动的美方外交人员“将被驱逐出境，无论其职位如何”。

这名知情人士说，俄方已向新任美国驻俄大使琳恩·特雷西发出强硬信息，要求严格遵守俄罗斯法律，停止开展违反俄方要求和《维也纳外交关系公约》规定的活动。

长期以来，美国驻俄罗斯大使馆以人手短缺为由暂停领事服务。特雷西是美国驻俄罗斯首位女大使。美方表示，特雷西到任后的主要任务之一是与俄方合作，改善上述状况，以恢复签证办理等基本业务。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃日前表示，由于美国政界反俄情绪仍然高涨，特雷西身为大使的回旋余地可能极为有限。按她的说法，俄美关系不恶化就能算得上有进展。不过，俄方认为不太可能阻止两国关系进一步恶化。（李彦南）

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