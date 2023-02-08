新华社北京2月8日电 德国、荷兰与丹麦国防部7日在一份联合声明中说，将投入资金，修整军工企业库存中至少100辆“豹1”式坦克，并在数月内交付乌克兰。

路透社援引声明报道，乌方将在数月内接收至少100辆“豹1 A5”型坦克以及零部件、弹药并获得操作、后勤支援培训。具体细节有待与拥有这款坦克的几家企业商讨。

2019年5月20日，在德国蒙斯特，北约快速反应部队的“豹2”坦克参与演示。（新华社记者单宇琦摄）

据法新社报道，上述交付承诺是德国、荷兰和丹麦达成对乌军援“豹式坦克新倡议”的一部分。按照联合声明的说法，这一倡议是向乌克兰提供“豹2”主战坦克的“补充”，比利时也表露参与意愿。

“豹1”坦克是德国在第二次世界大战后自主研制的首款主战坦克。首辆“豹1”坦克于1965年交付联邦德国陆军。现阶段，德军不再使用“豹1”坦克。

荷兰国防大臣卡伊莎·奥隆格伦接受荷兰广播节目公司采访时说，“豹1”虽是旧款，却“经过考验”，正在接受修整以做好作战准备，对乌克兰人而言“肯定能发挥作用”。

一些军事分析师指出，“豹1 A5”型坦克火力和机动性较强，但装甲防护弱，战场生存能力逊于俄罗斯和乌克兰军队主要装备的T-72型坦克。德军装备的“豹2”式坦克各方面性能更强，但德国现阶段只承诺援助14辆。

2019年5月20日，在德国蒙斯特，北约快速反应部队装甲车及直升机参与演示。（新华社记者单宇琦摄）

联合声明写道，德国政府已经批准从军工企业库存中向乌克兰提供总计178辆“豹1 A5”型坦克，但最终交付数量取决于坦克“所需的修缮工作”。

在美国等盟国压力下，德国政府1月25日宣布向乌克兰提供“豹2”主战坦克，为乌方组建两个坦克营，首批将从德军库存中抽调14辆“豹2 A6”型坦克。

德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯7日在事先未宣布的情况下访问乌克兰首都基辅，说14辆“豹2 A6”型坦克将在3月底前交付。他告诉德国媒体：“来自德国的援助相对快，眼下我们在等待其他伙伴国就‘豹2 A4’型坦克达成一致。”

据法新社报道，截至目前，已经公布向乌克兰提供坦克具体数量的国家寥寥无几。波兰承诺提供14辆“豹2 A4”型坦克，加拿大将提供4辆。挪威、芬兰、西班牙和葡萄牙暗示会提供，但没提具体数量。（陈丹）

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