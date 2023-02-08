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世卫：强震或致土叙2300万人受影响　叙利亚迫切需要援助

2023年02月08日15:09 | 来源：新华网
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新华社北京2月8日电 世界卫生组织负责应急管理和行动的高级官员阿德尔海德·马尚7日说，土耳其南部6日发生的强烈地震可能导致土耳其和叙利亚大约2300万人受影响，叙利亚的人道主义援助需求非常急迫。

强震已致土耳其、叙利亚两国超过5000人死亡、两万余人受伤。世卫组织7日在瑞士日内瓦召开特别会议商讨应对举措，与会者为地震遇难者默哀1分钟。

“（地震）可能导致2300万人受灾，其中包括弱势群体500万人，”马尚在会上说，“受影响地区的民用基础设施和潜在卫生基础设施遭到破坏，主要涉及土耳其以及叙利亚西北部。”

马尚告诉世卫组织执行委员会，世卫组织认为，从目前和今后一段时期来看，未能满足的需求可能集中出现在叙利亚。

她说，这次地震是“叠加在多重危机上的一次危机”，“经历近12年旷日持久的复杂危机后，叙利亚各地需求达到最急迫水平，而人道主义资金继续减少”。

自2011年叙利亚爆发内战，美国及其西方盟友大力支持叙反对派武装，试图通过扶持代理人推翻叙利亚政府，致使战乱冲突持续至今。西方国家施加的经济制裁使叙利亚经济凋敝，人民生活困苦不堪。6日遭遇强震无疑雪上加霜。

土叙受灾地区仍有余震、天气寒冷，搜救人员眼下正全力寻找幸存者。世卫组织总干事谭德塞说：“这是与时间的赛跑……我们正在调动应急物资、启动了世卫组织应急医疗队网络，为受伤人员和最脆弱人群提供基本医疗。”（包雪琳）

(责编：苏缨翔、崔越)

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