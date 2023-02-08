新华社土耳其阿达纳2月8日电（记者武思宇）中国救援队一行82人乘坐国航包机飞行8000多公里，于当地时间8日凌晨4时30分（北京时间9时30分）抵达土耳其阿达纳机场。

据中国救援队队长赵明介绍，根据当地实际情况，中国救援队立即开展卸货转运工作，尽快做好与我驻土耳其使馆、当地政府、联合国有关机构对接，结合目前救援进展情况，接领具体搜救行动任务，并拟派出救援小队对执行任务场地进行实地勘查，同时选择安全合适的位置搭建营地。

中国救援队副队长王墨说：“中国救援队是通过联合国认证的国际重型城市搜救队伍，人员和资源配备精良，可在两个不同的工作场地同时开展搜救行动。抵达后队员们将携带音视频生命探测仪和医疗设备以及搜救犬，赶往灾区尽快展开搜救工作。”

土耳其灾难和应急管理署7日晚发布消息说，土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日发生的强烈地震已导致该国5434人死亡、31777人受伤。中国驻土耳其大使馆向新华社记者确认，目前暂无中国公民在地震中伤亡的报告。

据土灾难和应急管理署消息，卡赫拉曼马拉什省当地时间6日凌晨4时17分（北京时间9时17分）发生7.7级地震，震源深度7公里，周边的加济安泰普、哈塔伊、马拉蒂亚等多个省份震感强烈。随后附近地区又发生多次余震。

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