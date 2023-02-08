人民网记者薛丹

当地时间2月7日，叙利亚红新月会负责人哈立德·哈布巴提召开发布会，呼吁美国等国家立即解除对叙经济封锁和制裁，以缓解地震带来的人道主义危机。

哈布巴提表示，地震的影响是灾难性的，目前仍有一些建筑物有倒塌风险，遇难人数或将进一步增加。现在急需增加重型装备以及救护车和消防车，来尽快清理废墟、实施救援，但制裁给进口此类装备带来困难，严重影响人道主义救援。

叙利亚外交部7日也表示，叙利亚救援队没有相关工具和设备来营救深埋在废墟下的人，因此他们需要花两倍的时间来展开救援。叙利亚外交部批驳美国试图误导世界舆论以及声称对叙利亚的制裁不妨碍对叙利亚提供人道主义援助。

联合国秘书长古特雷斯此前表示，许多灾民生活在援助难以进入的地区，原本就亟需大量人道主义援助，地震使得本已严峻的人道救援形势雪上加霜。联合国期望国际社会伸出援手，帮助成千上万的受灾民众。

2月6日在土耳其、叙利亚发生的强烈地震已导致上千人遇难，但面对天灾，美国仍拒绝解除对叙利亚的制裁。

美国国务院网站发布的记者会实录显示，美国国务院发言人普赖斯6日宣称，美国将通过“非政府组织形式的合作伙伴”在叙利亚提供人道主义支持。

有记者随后提问，叙利亚政府是震后救援行动的主要执行者，“美国仍然承认叙利亚政府，那为什么不与叙政府接触？这是一个积极的姿态。另一种做法则是解除令叙利亚窒息的制裁。”

但对于这个问题，普赖斯坚称，美国在当地有“人道主义合作伙伴”，“他们有能力在悲惨的地震后提供援助，我们将继续通过当地合作伙伴提供人道主义援助。”他还攻击叙利亚政府“不把民众的利益和福祉放在首位”，声称与叙利亚政府接触是“具有讽刺意味的行为”。

卡塔尔半岛电视台认为，地震显然没能“软化”美国对待叙利亚政府的态度。普赖斯的表态意味着，美国只会通过非政府组织向叙利亚提供援助，但不会与叙利亚总统巴沙尔·阿萨德领导的政府接触。

美国国务卿布林肯也在6日的声明中作出类似表态。他宣称，美国政府将与土耳其盟友和“人道主义伙伴”保持密切联络，美国支持的“叙利亚人道主义组织”正在全国范围内“应对地震造成的影响”。

震前，叙利亚就已存在巨大人道援助缺口。联合国公布的数据，美国的军事介入已造成叙利亚至少35万人失去生命，超过1200万人流离失所，1400万平民急需人道主义援助。近年来，美国政府肆意对叙利亚政府、企业和个人实施制裁。叙利亚政府谴责美国对叙利亚制裁是“新形式的恐怖主义”。叙利亚总统巴沙尔·阿萨德曾表示，美国等国施加的制裁不利于叙利亚战后重建，阻碍数以百万计的叙利亚难民回国。

强震发生后，美国拒绝解除制裁无疑让叙的人道主义危机雪上加霜。美国为满足一己私利却罔顾叙利亚灾区民众的疾苦，美国是叙利亚人道主义危机的始作俑者。

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