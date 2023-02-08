本报记者 张 红

韩国小星星中文学校的老师带领孩子们写福字。

本文图片均为受访者提供

巴西德馨双语学校的孩子们表演少儿民族舞《仙女游云》

在中国，“年味儿”的组成因素有很多：随处可见的红灯笼展示的红红火火、福字和春联寄托的祝福满满、除夕夜观看春晚的热热闹闹、走亲访友的喜气洋洋……在海外，为了让华二代、华三代真切感受“年味儿”，众多华文学校的老师开动脑筋，让孩子们能沉浸式体验春节的魅力。

舞台上，才艺秀起来

对海内外华侨华人而言，春节无疑是一年中最重要的传统节日。每年春节前后，大大小小的联欢活动一场接一场。这些活动是海外侨胞的“年夜饭”，也是大家在海外努力酝酿的“年味儿”。而对华校学生而言，这里也是展示自己才艺的重要舞台。

今年，韩国首尔中国文化中心与中韩子女教育协会联合举办“欢乐春节 同心童艺”新年晚会暨第五届中韩少年儿童才艺表演大会。相较以往几届，本届晚会规模更大，参与人数更多，中韩两国小朋友共有超过200人次参与晚会录制。孩子们精心准备了歌曲、舞蹈、乐器演奏、快板、朗诵、变脸、服装秀等20多个精彩节目。

“前两年，因为疫情影响，表演大会只能采取线上方式。今年可以进行线下活动，大家都非常开心。”韩国小星星中文学校老师马菲说，“孩子们准备的节目都有浓郁的中国传统文化特色。比如，乐器展演部分，有琵琶、古筝和葫芦丝等。今年，还有学生准备了变脸，我们真的很惊喜。”

在巴西圣保罗，德馨双语学校的孩子们参加了两场演出：一场是巴西福建同乡总会、南美洲闽南同乡联谊总会、世界福建青年巴西联会、巴西闽商联合会、巴西华侨华人促进中国和平统一联合会和巴西中国退伍军人联谊会联合主办，主题为“玉兔迎春归，八闽送福来”的圣保罗全侨迎新春庆元宵联欢晚会；一场是圣保罗华星艺术团、温州同乡联谊会联合主办，中国驻圣保罗总领馆及巴西华人协会、巴西中国和平统一促进总会共同支持的“祖国颂”大型新春快闪活动。

“我们今年参加的这个联欢晚会是闽籍侨团联合举办的，很有福建特色。我们选送了3个节目：一个是30多个孩子和闽籍侨胞一起用闽南语演唱《爱拼才会赢》；一个是少儿民族舞《仙女游云》，敦煌飞天造型的小朋友踏着七彩祥云，把美好祝福送给侨胞，这个节目也在元宵节晚会上进行了表演；还有一个是孩子们伴舞、我演唱的《我的中国心》。”巴西德馨双语学校校长魏万古介绍。

在意大利，孟子中文学校校长解颖有点遗憾。“因为疫情影响，去年11月，我们才确定可以举办春节联欢会。可惜时间太仓促，已经来不及预定春节期间的剧场。我们定好了3月的剧场，虽然时间有点晚，但是，联欢会节目还是按照庆祝兔年春节的主题在准备。”虽迟但到，孟子中文学校的孩子们正在为这场迟来的春节联欢会努力准备着。

课堂里，技艺学起来

在海外华文学校的课堂上，传承中华传统文化是贯穿始终的主题。春节期间，写福字、写春联、做灯笼……在老师的指导下，孩子们的活动丰富多彩，年味儿十足。

“老师们指导幼儿园和小学低年级的孩子们做红灯笼、画中国龙、讲‘年’的故事，还组织大家看春晚的回放，一起热热闹闹体会一下过年的感觉。”魏万古说。

“对海外的孩子而言，春节这样的传统节日是他们接触中华传统文化的重要机会。春节期间，我们一定会向孩子们介绍春节的来历和中国各个地方的春节习俗，比如，南北方的年夜饭都是什么。”解颖说。

“今年可以组织线下活动了。我们用从中国带来的红纸，领着孩子们写福字和春联。他们拿回去贴在自己家中，孩子和家长都觉得有意思、有收获。今年，我们还延续去年的创意，组织了贺卡大赛。孩子们用A4纸画出自己的设计，我们选出优秀作品制作成精美贺卡。收到贺卡的孩子们，惊喜得不得了。”马菲说，“正月十五闹花灯，我们组织猜灯谜、做兔爷灯、进行知识问答，还有击鼓传花等传统游戏。”

为了设计有意思的活动吸引孩子，海外华校的老师们绞尽脑汁。“今年，我们觉得最惊艳的活动是孩子们的中韩传统服装秀。汉服、旗袍、唐装、中山装、锦衣卫服装……男孩帅气、女孩飘逸。我们这个创意的初衷是让年龄小或者中文不太好的孩子有参与感。他们因为年龄小，中文知识有限，很多活动都参与不了。传统服装秀让他们有机会把自己打扮得帅帅的、美美的，再经过专业老师的走台步培训，效果极其惊艳。孩子们也开心极了。”马菲说，“而且，这个活动还有额外收获。有的孩子在家里不喜欢说中文，甚至会责怪妈妈为什么不讲韩语。但是，在服装秀培训和表演期间，我们创造的是个中文环境，小朋友们又很容易玩在一起，所以，孩子有了不同感觉，回家也愿意和妈妈讲中文了。”

心灵中，“根”“魂”留下来

“润物细无声”，是海外华校老师向孩子们传输中华传统文化的生动写照。“在海外，年味儿不好找。希望能通过我们设计组织的各种活动，让孩子们沉浸式体验春节，潜移默化地让他们亲近我们的传统文化，在他们心中播下小小的种子，然后静待花开。”马菲说。

兔年春节，澳大利亚悉尼华夏文化学校的孩子们有了一次难忘的经历。“正月初一当天，我们学校的孩子们应邀在悉尼北岸首届华人春节庆祝活动上表演节目。从接到当地政府通知到表演当天，一个星期的时间，我们完成了所有准备工作。孩子们表演了舞龙、歌曲、朗诵、古筝等节目。”澳大利亚悉尼华夏文化学校校长张晋说，“这是我在澳大利亚30多年来第一次接到当地政府邀请，共同庆祝春节，不仅是我，孩子和家长都特别兴奋。因为时间仓促等多方面原因，这次活动规模不大。不过，大家都热情高涨，无论是华人商家，还是学生家长，都大力支持。活动现场，有家长带来新年糖果，说要让孩子们和当地朋友尝尝他们广东的年味儿。当地政府代表还按照我们中国的习俗，给孩子们发了红包。”

说起这次活动，张晋很激动。“在海外，我们华校以传承中华文化为己任。平时教学中，我们非常注意润物细无声地传递文化。春节这样的传统节日，我们会努力创造条件让孩子们亲身体验节日习俗，比如，让他们和爷爷奶奶一起包饺子、写福字等。”她说，“当地政府主导的这次活动，让孩子们体会到了中华传统文化带来的自豪感。更让人欣喜的是，当地政府计划，以后每年春节都会组织庆祝活动。这对传承中华传统文化、增进中澳文化交流而言，都是令人振奋的好事。”

“身在海外，远离祖（籍）国，很多孩子甚至不曾回过中国。在每一个中国传统节日期间，我们组织相应活动，是希望让孩子们多了解一点中华传统文化，让孩子们不要忘了自己的‘根’和‘魂’，让孩子们拥有对祖（籍）国文化的归属感。”魏万古说。

兔年春节，海外华二代、华三代孩子们对中华传统文化的亲近感又多了一点。

(责编：贾文婷、刘叶婷)