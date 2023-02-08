“我们会努力为中国游客提供精品化、个性化的旅游体验，展示新加坡最新的发展，让大家可以‘从新出发’。”新加坡旅游局大中华区首席代表兼执行署长潘政志热情欢迎中国出境旅游团重返新加坡。

当地时间6日晚21时左右，靠近新加坡繁华商业区乌节路的史各士皇族酒店张灯结彩，一片欢声笑语。中国驻新加坡大使馆、新加坡旅游局和当地旅游界人士在此热烈欢迎中国试点恢复出境团队旅游业务后到访“狮城”的首批团队游客。

中国驻新加坡大使馆和新加坡旅游局为游客们准备了领事保护手册和多种纪念品。酒店为远道而来的客人特别制作了丰富的饮品和甜点。一些游客笑称“两只手简直不够用了”。

热情的欢迎仪式让来自广东的黄阿姨开心得合不拢嘴，她对这次“狮城”之行充满期待。“我以前来过新加坡，这次和先生一起来转转，特别想看看这里的变化。”

正在攻读硕士研究生的舒女士和母亲一同来到新加坡，她此行的目的不仅是游玩，还有游学。“我的研究方向与生态相关，从机场乘车过来，感觉‘花园城市’名不虚传，我非常想借此机会了解新加坡是如何促进城市与自然实现和谐共生。”

据介绍，为期五天的行程以“探索”为主题，到访的中国游客不仅将“打卡”滨海湾、鱼尾狮、牛车水等新加坡名胜景点，还将深入感知新加坡“花园城市”规划理念并体验富有特色的娘惹文化。

“我们在本次新加坡之行中为游客们增加了更多的人文景观，希望大家可以更深度地体验新加坡本地生活特色。”中国旅游集团旅行服务有限公司董事长雷海粟告诉记者。

多位受访游客表示，此次行程十分顺畅，自助通关等措施大大提升旅行体验。潘政志表示，新加坡旅游局致力于深化与银联、支付宝和微信支付等平台的合作，让中国游客在海外也能享受到熟悉便捷的支付体验。

银联国际新加坡国家经理刘可薇表示，银联卡现已在新加坡逾四万多家商户广泛受理，覆盖众多消费场景。农历春节期间，中国游客在新加坡银联商户交易量同比增长近三倍。

长期以来，中国都是新加坡的主要游客来源地。2019年，到访新加坡的中国游客超360万人次。随着中国出境旅游有序恢复，新加坡旅游业者表示“看到了希望”。

新加坡全国旅行社协会会长吕汶骏表示，新加坡旅游业者期待中国游客回归已久。

担任本次旅行团地接的新加坡导游孙文丽表示，疫情冲击之下客源稀少，她不得不一度告别旅游业。如今，随着中国游客回流，她终于可以回到这个热爱多年的行业。“当接到旅行团时，我感到无比激动，中国游客回来了。”

“我们的员工为迎接中国客人做了充足的准备。从客房到餐饮，我们都针对中国客人的偏好进行了调整。希望他们住得舒适，玩得开心。我也期待日后可以为更多中国客人提供服务。”史各士皇族酒店总经理帕特里克说。

此前，新加坡旅游局表示，随着航班数量增加和中国恢复出境旅游，新加坡旅游业将加速复苏。预计2023年到访新加坡的国际旅客人次可达1200万至1400万，恢复到疫情前75%的水平。2019年，新加坡入境旅客人次共计1912万。

6日晚，中国驻新加坡大使孙海燕出席迎接中国首批团队游客的欢迎仪式。她表示，为了推进中新旅游恢复，中国驻新加坡大使馆同新加坡有关部门保持积极沟通。中国旅行团带着真诚的友谊再次抵达新加坡，标志着两国人文交流全面恢复，标志着中新合作在高起点上再出发。

“我们期待以此次团队旅游重启为契机，发掘中新两国合作新机遇，推动两国交流合作再上新台阶。”孙海燕说。

（新华社新加坡2月7日电 记者李公式、蔡蜀亚）

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