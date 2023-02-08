新华社伦敦2月6日电（国际观察）英国罢工潮折射社会不公

新华社记者杨海若 赵修知

6日，在伦敦地标大本钟旁的圣托马斯医院，护士和救护车工作人员的罢工抗议活动正在进行。“支付完账单，工资已没有剩余，这让人必须思考怎样才能生存下去。”参与罢工的护士龙克向新华社记者袒露心声：“我们不想要罢工，我们也不享受罢工，我们只希望我们的声音被听到。”

这场英国国民保健制度（NHS）成立75年以来最大规模的罢工只是席卷英国全国罢工潮的一个缩影。自去年年底以来，英国各地各行业的罢工活动此起彼伏、愈演愈烈。这场搅动英国上下的危机，表面上由通胀高企导致的实际工资缩水引起，实际上却是近年来在英国政府错误政策助推下英国社会不平等持续加剧的结果，折射出“富者愈富、贫者愈贫”的严酷现实。

收入缩水

自去年年底，英国各地多行业掀起声势浩大的罢工活动。进入2023年，罢工潮大有愈演愈烈之势。2月1日，参与罢工的人数达到约50万人，成为英国10多年来最大规模的罢工行动。

当地媒体和专家认为，居高不下的通胀是导致大规模罢工的直接原因。自去年4月以来，英国通胀水平多次刷新纪录，当年10月消费者价格指数同比涨幅甚至达到11.1%。根据英国国家统计局最新数据，英国去年9月到11月经通胀调整后的实际平均工资同比下降2.6%，为“2001年有可比记录以来的最大降幅之一”。

本轮罢工相对集中于公共部门，因为公共部门员工实际工资缩水更加明显。“已有越来越多的护士因为在目前经济环境下无法负担生活成本而选择离职，英国护士岗位空缺正在大幅增加。”参与罢工的护士玛丽·乔告诉新华社记者。

利物浦约翰·穆尔斯大学人力资源教师杰玛·迪恩说，目前罢工的影响范围和增长速度在英国过去相当长时期都未曾见过。“令人惊讶的是，一些从未参与过罢工的团体也加入了进来，这反映了员工对薪酬和工作条件有多么不满。”

社会不公

在采访罢工活动中，记者听到最多的一个词就是“不公平”。这或许揭示了英国罢工潮的真正根源——蔓延于整个社会、越来越严重的不平等现象。

英国工会联盟一项分析显示，自2008年国际金融危机以来，英国银行家薪酬增长速度是护士的3倍多。该联盟秘书长保罗·诺瓦克义愤难平：“护士们不得不依靠慈善机构‘食物银行’来度日，而政府却取消了银行家的奖金上限，这在道德上是不正确的。”

英国平等基金会的研究表明，自新冠疫情以来，英国亿万富翁的数量增加了约20%，他们的总财富在2020年至2022年期间增加了约1500亿英镑。根据英国国家统计局的家庭财务调查估算，在2022财年，英国最贫穷的五分之一人口的可支配收入中位数下降3.8%，而最富有的五分之一人口的可支配收入中位数上升了1.6%。

英国媒体分析，英国政府为应对疫情采取的经济刺激举措大幅推高了房产和股市价值，使富人的财富持续增加。而物价高企却使普通民众实际收入缩水，贫困家庭还面临着严重的生活成本危机。

政策不当

英国埃塞克斯大学教授保罗·怀特利等专家认为，除了疫情期间更加有利于富人的经济政策，导致英国通胀居高不下的还有英国“脱欧”和乌克兰危机等因素。分析人士指出，特别是去年2月乌克兰危机升级后，以美国为首的西方极限制裁俄罗斯，并不断向乌克兰提供军援，英国在其中表现得尤为积极。这些举动使得能源、粮食价格大涨，成为物价飙升的重要原因。

面对民众对社会公平的呼唤，英国政府却强硬回应。英国首相苏纳克称加薪应是“合理”和“负担得起”的，并警告大幅加薪将危及抑制通胀的努力。对此，工会指责作为富人的苏纳克与普通工薪阶层脱节。英国民调机构奥皮纽姆咨询公司数据显示，英国政府的政策未获得广大民众认同，反而进一步激化了矛盾。

英国约克大学教授马丁·奥尼尔认为，英国社会正继续向更严重的不平等转变，国家不能为公民提供最基本的社会公平和正义标准，这无疑将引发更多社会问题。（参与记者：吴鲁）

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