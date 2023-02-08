新华社北京2月7日电（记者吴文诩、魏梦佳、夏子麟）2月6日，土耳其连续发生两次7.8级地震，造成重大人员伤亡和财产损失。应土耳其政府请求，中国政府派遣中国救援队赴土耳其实施国际救援。2月7日下午，中国救援队乘国航包机从首都机场出发飞赴灾区。

按照统一部署，应急管理部派出中国救援队82名队员携带救援装备和物资前往灾区，救援队主要由北京市消防救援总队、中国地震应急搜救中心、应急总医院人员组成。

北京消防特勤支队指挥中心主任、中国救援队行动队队长毕洪一说，此次救援中北京消防参与人员共50人，其中大部分是一线救援力量，此外还包括运行保障及医疗人员等。

“我们携带了13吨的救援装备器材，包括切割混凝土及钢筋的破拆装备、搜索器材等，还准备了4只搜救犬，可有效保障队伍开展搜索救援任务。”他说。

他表示，尽管队员们24小时备战，也有日常演练，根据现有资料对当地建筑物特点、倒塌程度有基本了解，但地震灾区救援现场和坍塌面积较大，又伴随高强度余震，再加上天气因素，预计将会给救援带来很多困难。

2月7日，北京消防工作人员为中国救援队准备救援装备及物资。新华社记者夏子麟 摄

6日下午，从接到上级通知将奔赴海外开展地震救援的消息那刻起，北京市朝阳区消防救援支队四惠消防救援站政治指导员姚子龙与同事们立马着手搜集关于土耳其的一切信息，包括当地建筑物的结构特点、语言风俗、地理位置、未来天气和交通道路网等，几乎彻夜未眠。

“尤其是听到两次7.8级地震的消息，整个心都像被揪着，注意力全在这件事情上面。”姚子龙说。

打包救援装备和物资，仔细检查出征前各种随身物件……姚子龙和同事们已经做好了奔赴土耳其救援的一切准备。

2月7日，北京消防救援人员出发前往首都机场。新华社记者彭子洋 摄

“我们要尽最大努力救援灾区群众，把中国的人道主义援助带到受灾国，同时也要保障所有队员平安返回。”毕洪一说。

“我们会按照土耳其政府的要求和联合国的相关工作程序安排，在统一协调的情况下开展救援行动。”北京市消防救援总队特种灾害救援处副处长傅杰说，到达现场后他们将为土耳其提供力所能及的帮助，出征的每名救援人员也配备了防护装备，以确保在次生灾害过程中的自身安全。

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