新华社北京2月7日电 综合新华社驻外记者报道：6日凌晨发生在土耳其南部靠近叙利亚边境地区的强震已致两国超过5000人死亡、2万多人受伤。随着救援工作持续展开，伤亡人数预计将进一步增加。叙利亚救援机构呼吁西方国家尽快解除对叙制裁，为国际救援提供便利。

据土耳其灾难和应急管理署7日最新消息，此次强震已在土耳其境内导致3549人死亡、22168人受伤。随着救援工作持续展开，死亡人数预计还将不断上升。

为悼念地震死难者，土耳其政府宣布全国哀悼7天。土耳其总统埃尔多安7日宣布，受地震影响的10个省将实施为期3个月的紧急状态，以确保搜救行动和地震相关研究能够迅速展开。目前在土地震灾区的救援人员超过5万人。

土耳其副总统福阿德·奥克塔伊7日说，来自14个国家的3294名外国救援人员正在参与救援。救援人员正在争分夺秒搜寻幸存者，已从废墟中救出8000多人。但目前救援工作受到雨雪、冰冻等恶劣天气影响。

土耳其NTV电视台播出的画面显示，在迪亚巴克尔省一幢倒塌的高层公寓废墟里，数十名救援人员和志愿者团队彻夜搜寻幸存者。报道说，废墟下的幸存者在超过33小时后面临体温过低的危险。

电视画面还显示，卡赫拉曼马拉什省灾区内的清真寺、体育馆和学校等都开放接待居民避难，但由于担心余震，不少居民选择在汽车里或在寒冷的室外过夜。

据当地媒体报道，在遭受地震严重破坏的哈塔伊省，大量建筑物倒塌，不少高速公路断裂。哈塔伊机场也遭严重损坏，大量航班停飞。哈塔伊市长卢特菲·萨瓦什说，救援需要更多起重机和消防车等重型设备，但由于大雪影响以及公路被毁，救援工作严重受阻。

叙利亚卫生部7日发布声明说，6日发生的强震在叙利亚已造成812人死亡、1449人受伤，伤亡人数可能进一步增加。另据救援人员表示，在反对派控制地区，地震已造成790多人死亡。

叙利亚红新月会负责人哈立德·哈布巴提7日在新闻发布会上说，西方国家对叙实施的封锁和经济制裁阻碍震后救援。“我们需要重型机械、消防和急救车辆，以加快救援进度。”他呼吁西方国家尽快解除对叙制裁。

哈布巴提同时表示，叙政府已准备好向全国所有地区派遣救援力量，包括反对派控制区。“我们不会区别对待任何叙利亚人民，叙利亚红新月会属于所有叙利亚人民……如果他们（反对派）为我们打开道路，我们就去，这没有问题。”

伊朗外交部发言人卡纳尼7日在接受媒体采访时说，国际社会必须向美国政府施加压力，要求其解除对叙利亚制裁，以便国际人道主义援助能够在最短时间内毫无阻碍地送到叙利亚受灾民众手中。

据伊朗新闻电视台报道，伊朗第一架载有人道主义援助物资的飞机7日凌晨降落在叙利亚大马士革国际机场。这架飞机载有45吨食品以及医疗和卫生用品。伊朗驻叙利亚大使迈赫迪·索巴尼表示，伊方将派遣更多飞机前往叙利亚运送救援物资。

菲律宾总统马科斯7日说，一支由医务人员和工程师组成的85人救援队将于8日晚启程赴土耳其地震灾区开展救援。救援队携带了毛毯、冬季衣物等灾区民众急需的物品。（参与记者：熊思浩、汪健、高文成、闫洁、王晓薇）

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