丹尼尔·卡拉索国际研发与创新中心内景。人民网记者 刘玲玲摄

人民网巴黎2月7日电 （记者刘玲玲）达能集团位于巴黎南郊萨克雷地区的全新丹尼尔·卡拉索国际研发与创新中心6日正式启用。人民网记者当天实地探访了该中心，并采访了达能研发、创新、质量及食品安全执行副总裁伊莎贝尔·埃塞尔及受邀出席达能全新研发与创新中心启用仪式的湖南商务厅副厅长郭宁。

郭宁对记者表示，达能方面的邀请对于我们既是鼓励，也是激励。湖南在服务达能等国际企业方面得到认可，希望通过全新研发与创新中心的设立与达能更好展开合作，让达能更加重视中国市场特别是中部地区的市场，满足中国不同区域消费者的需求。

据介绍，达能已于去年与湖南当地食品企业达成战略合作，并与湖南方面就打造中国中部地区乳制品产业集群进行过交流。达能方面肯定湖南对于解决企业具体问题的能力，重申要继续推动与湖南的合作。

埃塞尔在接受记者采访时表示，达能所有研发中心的数据和产品都会共享，通过数据共享推动全球研发合作。她表示，达能非常重视在中国的本土洞察和数字创新，在中国的创新可以惠及全球。艾塞尔表示，达能重视中国市场，将继续开发中国的庞大市场，并将通过研发与创新中心的支持，继续推出符合中国市场需求的新产品，做好产品的本地化。

在法国总理伊丽莎白·博尔内的见证下，达能首席执行官盛睿安为该中心揭幕。盛睿安表示，达能将充分利用新研发创新中心，打造更多面向未来的产品。博尔内致辞指出，达能丹尼尔·卡拉索国际研发与创新中心展示了法国科研的卓越与活力。龙头企业、初创公司和科研人员将在开放式的科研生态中通力协作，在食品、健康和生活品质提升方面开拓创新，为法国维护粮食主权的努力添砖加瓦。

全新的丹尼尔·卡拉索中心是达能最大的全球研发与创新中心，整个建筑采用了木制框架、光伏板、地热供暖和制冷、水源回收系统等创新设施，是欧洲地区首个拥有低碳认证标签的研发中心。中心将专注于鲜乳制品和植物基产品、天然矿泉水等品类的开发和创新。该中心拥有世界领先的实验室和试生产基地，可进行产品创新以及样品的小规模生产，并能满足最高的环保标准。

研发中心专家在讲解菌种发酵过程。人民网记者 刘玲玲摄

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