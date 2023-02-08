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美国2022年贸易逆差额创历史新高

2023年02月08日08:35 | 来源：新华网
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新华社华盛顿2月7日电（记者许缘）美国商务部7日公布的数据显示，受进口激增推动，2022年美国货物和服务贸易逆差额较上一年飙升12.2%至9481亿美元，创历史新高。

数据显示，主要受货物贸易逆差额增长影响，2022年美国贸易逆差额大幅攀升，出口额较上一年增长17.7%至3.01万亿美元，进口额增长16.3%至3.96万亿美元。其中，货物贸易逆差额上涨9.3%至1.19万亿美元，服务贸易顺差额下降0.6%至2437亿美元。

数据还显示，去年12月，美国货物和服务贸易逆差额环比增长10.5%至674亿美元，出口额环比减少0.9%至2502亿美元，进口额环比增长1.3%至3176亿美元。

分析人士认为，去年美国进口额增长带动贸易逆差额飙升至创纪录水平，反映出高通胀对贸易的影响，以及企业在销售高峰期来临之前大量补充库存。但是，随着美联储及全球一些主要经济体央行大举加息遏制通胀，预计今年全球贸易增长或将减速。同时，经济衰退风险上升也可能抑制贸易增长。美国盖洛普公司日前公布的一项调查结果显示，约43%的受访民众预计美国经济将在未来半年走弱。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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