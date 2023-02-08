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通讯：惩罚人民的西方制裁必须取消——叙利亚地震灾区民众的控诉

2023年02月08日08:29 | 来源：新华网
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新华社叙利亚阿勒颇2月7日电 通讯：惩罚人民的西方制裁必须取消——叙利亚地震灾区民众的控诉

新华社记者汪健 冀泽 蒙塞夫

“我们需要帮助……我们厌倦了这一切。真可耻，西方国家正在惩罚叙利亚人民，它们必须取消制裁！”7日，在位于叙利亚北部地震灾区的阿勒颇市，公立学校教师艾莎·希卢激动地向新华社记者控诉西方的单边制裁。

土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日发生强烈地震，造成土耳其和叙利亚两国大量人员伤亡。叙利亚民众和救援机构呼吁西方国家尽快解除对叙制裁，为国际救援提供便利。

2011年叙利亚内战爆发后，美国及其西方盟友大力支持叙反对派武装，导致当地战乱冲突持续至今。阿勒颇这座历史名城在战火中破坏严重，而美国等西方国家实施的经济制裁使叙经济凋敝，人民生活困苦不堪，许多民众栖身在未经修缮的危楼中。6日的强烈地震使得受灾民众失去居所，建筑物在震波面前像巨浪中摇曳的小船不堪一击，顷刻间垮塌。

叙利亚卫生部7日发表声明说，强震在叙利亚已造成812人死亡、1449人受伤，伤亡人数可能进一步增加。另据救援人员表示，在反对派控制地区，地震已造成790多人死亡。阿勒颇市媒体办公室工作人员告诉记者，仅该市就有超过50栋建筑垮塌。

“我们需要重型机械、消防和急救车辆，以加快救援进度。”叙利亚阿拉伯红新月会主席哈立德在新闻发布会上疾呼。

地震发生后，希卢和孩子们除了身上穿的衣服什么都没带就匆忙出逃。当地公务员穆罕默德·巴萨拉特说：“情况是灾难性的。应对此类自然灾害需要国际努力，我们需要很多帮助。大多数情况下，阻碍救济援助运抵的是制裁。”

巴萨拉特说，制裁是问题的根源，取消这些制裁是当务之急，因为它们是不合理、不公平的。很多在战争期间都没有流离失所的民众正在被迫离家。

震前，叙利亚就已存在巨大人道援助缺口，灾难使得人道救援需求进一步增加。当地救援队伍设备种类、数量有限，除了挖掘机，救援设备较为简易，医疗资源也面临短缺。此外，震后大量民众失去住所，只能在当地学校等公共场所临时安置，且缺乏必需生活物资。

叙政治问题专家穆罕默德·奥马里认为，美国等西方国家对叙经济制裁既阻碍叙人民获得基本生活保障，也削弱了叙公共机构提供水电等基本服务的能力。

联合国秘书长古特雷斯此前表示，许多灾民生活在援助难以进入的地区，原本就亟需大量人道主义援助，地震使得本已严峻的人道救援形势雪上加霜。联合国期望国际社会伸出援手，帮助成千上万的受灾民众。

在凄冷的冬日里，解除制裁成为叙利亚灾区民众无奈的期盼。阿勒颇市街头挤满了民众。由于缺乏救援设备，他们大多数人对钢筋水泥混杂的废墟无能为力，只能茫然地关注下一个被抬出废墟的人，希望获救的是自己的亲友。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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