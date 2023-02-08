新华社安卡拉2月7日电（记者熊思浩）土耳其灾难和应急管理署7日晚发布消息说，土耳其南部靠近叙利亚边境地区6日发生的强烈地震已导致该国5434人死亡、31777人受伤。中国驻土耳其大使馆向新华社记者确认，目前暂无中国公民在地震中伤亡的报告。

据土灾难和应急管理署消息，卡赫拉曼马拉什省当地时间6日凌晨4时17分（北京时间9时17分）发生7.7级地震，震源深度7公里，周边的加济安泰普、哈塔伊、马拉蒂亚等多个省份震感强烈。随后附近地区又发生多次余震。目前，靠近叙利亚边境的哈塔伊省死亡人数最多。

据土耳其阿纳多卢通讯社报道，救援人员7日在哈塔伊省成功救出母女三人，获救人员在倒塌的房屋废墟下被埋33小时。在加济安泰普省，一对一岁半的龙凤胎宝宝及其父母被困在倒塌的房屋下40小时后成功获救。

土卫生部长科贾当晚在记者会上说，目前天气条件极其恶劣，救援人员几乎无法抵达更多的受灾地区，但救援人员仍在争分夺秒搜寻幸存者。土国防部长阿卡尔在记者会上说，土武装部队当天向灾区增派9个突击营，目前在灾区的军队人数达到7500人。军方8日还将调派1500人赶往灾区参与搜救行动。灾区内所有驻军单位和兵营向灾民开放。

为悼念地震死难者，土耳其政府已宣布全国哀悼7天，各级学校停课一周。土耳其总统埃尔多安7日宣布，受地震影响的10个省将实施为期3个月的紧急状态，以确保搜救行动和地震相关研究能够迅速展开。目前在土耳其地震灾区的救援人员超过5万人。

土耳其位于地震多发带。2011年，土耳其东部凡省发生7.2级地震，造成644人死亡。2020年，土耳其西部爱琴海海域发生6.6级地震，造成116人死亡。

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