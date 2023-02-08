陆娅楠 何春雷

我国高端装备“出海”迎来新突破。1月31日，中国中车旗下四方股份公司与阿联酋阿提哈德铁路公司签署了客运内燃动车组项目供货合同，包括21辆（3列）运营时速200公里的高速内燃动车组和最多140辆（20列）增购可选项，以及所有相关列车的15年维保服务。

“这是我国客运内燃动车组首次出口阿联酋，将助力阿联酋首次建立干线铁路客运服务。”中国中车董事长孙永才说。

为促进贸易和经济增长，阿联酋规划新建连接全境的国家铁路网络，这是阿联酋今后一段时期规模最大的基础设施建设项目。此次签署的内燃动车组项目，作为阿联酋铁路发展计划的重要部分，将用于服务阿联酋国家铁路旅客运输，成为阿联酋首批干线铁路客运列车。

中车四方股份公司董事长田学华介绍，根据合同，该项目列车为动力集中式的高速内燃动车组，采用7辆编组，最高运营时速200公里，构造速度220公里，是目前世界上速度等级最高的内燃动车组。列车将根据阿联酋国家铁路运营需求，采用国际先进标准和技术打造，满足阿联酋当地高温、风沙等特殊运行环境。列车设一等座、二等座和家庭区，将配置先进的空调系统、车厢WiFi、充电接口等旅客设施，并配备智能化运维系统，提供舒适智能的旅客服务体验。

按照计划，这批国际先进的现代化高速内燃动车组将于2025年在阿联酋国家铁路投入试运营。届时，将助力阿联酋首次建立起干线铁路客运服务，为阿联酋重点城市之间提供更加快捷高效的全新交通方式，大幅缩短旅行时间。

阿联酋是中国中车在海湾地区的重要合作伙伴，中国中车曾先后参与阿联酋多个货运和客运列车项目，积极为当地轨道交通发展贡献中国智慧、中国方案。2022年12月，中车四方股份公司为阿提哈德铁路公司量身打造的员工检测用高速内燃动车组在阿联酋亮相，受到阿方赞誉。此次签署运营用高速客运内燃动车组合同，是双方再度携手深化合作。

“该项目作为我国首个出口阿联酋的运营用铁路客车项目，是高质量共建‘一带一路’的又一重要成果，将为助力阿联酋打造国际先进的现代化客运铁路网络，促进阿联酋经济社会发展，造福当地民众，构建面向新时代的中阿命运共同体发挥积极作用。”田学华说。

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 18 版）

(责编：牛镛、袁勃)