葡萄牙新城堡村的历史古迹。

联合国世界旅游组织供图

在摩洛哥艾尔霍巴特村，当地妇女艾莎正在头巾上刺绣。

纳吉姆·卡利勒摄

墨西哥奇瓦瓦州克雷尔镇居民制作的手工艺品。

联合国世界旅游组织供图

奥地利滨湖采尔—卡普伦地区高地陶恩国家公园景色。

联合国世界旅游组织供图

不久前，联合国世界旅游组织公布了2022年“最佳旅游乡村”名单，旨在通过发展旅游业促进乡村文化遗产保护与可持续发展。名单中的一些村庄在各国国家政策或行业协会的支持下，挖掘乡村自然生态、历史文化的旅游价值，坚持充分保护与适度开发并重，促进文旅融合，带动经济发展。

葡萄牙新城堡村——

守护传统村落 传承文化遗产

本报记者 许海林

“在新城堡村旅行是最动人的回忆之一。”这是葡萄牙作家、诺贝尔文学奖获得者若泽·萨拉马戈对这个葡萄牙古老村庄的评价。新城堡村位于葡萄牙布朗库堡区丰当市，地处加尔杜尼亚山脉。从郁郁葱葱的山顶俯瞰村庄，诸多由花岗岩建造而成的哥特式建筑绘就一幅静谧而又美丽的画卷。

去年12月，新城堡村入选联合国世界旅游组织公布的2022年“最佳旅游乡村”。丰当市市长保罗·费尔南德斯表示，这一殊荣是对该村大力发展旅游业的认可，也是对村庄保护建筑、自然和文化遗产的肯定。

葡萄牙经济部前部长、经济学家奥古斯托·马特乌斯曾指出，乡村旅游不应被视为低配版的传统旅游。在他看来，乡村旅游可帮助重建荒废的村庄，助力内陆贫困地区发展，推动环境保护，令乡村地区成为具有吸引力的旅游目的地。

近年来，葡萄牙大力发展乡村旅游业，葡萄牙历史村庄网络在其中扮演了重要角色。2007年，葡萄牙历史村庄网络成立，由葡萄牙历史村庄旅游发展协会管理，包含了贝拉地区的12个具有独特历史和文化遗产的古老村庄，旨在恢复和推广该地区的历史遗迹，促进旅游基础设施投资，开发具有当地特色的旅游产品，并提升村庄居民的生活水平。因为拥有两个重要的考古遗址——古罗马浴场和从青铜时代遗留下来的防御工事，新城堡村也被纳入葡萄牙历史村庄网络。

在葡萄牙历史村庄网络以及丰当市政府的支持下，新城堡村于2014年发起一个名为“创意故事”的社会、文化和教育项目，成立创意工作室，既帮助当地儿童了解村庄的历史，也吸引更多游客探访。当地旅游顾问丽塔·戈麦斯介绍，很多游客很喜欢这个项目，“他们会在创意工作室待上一个下午，和孩子们一起制作可爱的木偶摆件”。

2022年4月，葡萄牙历史村庄网络在新城堡村发起“包容与可持续交通”试点项目，这也让该村成为葡萄牙第一个实现100%交通零排放的村庄。项目启动后，村里安装了电动汽车充电桩，组建了电动汽车车队，为游客和居民提供火车站接驳和出行服务。当地媒体称，该项目将为葡萄牙更多村庄发展旅游业提供参考，也将进一步推动乡村间交通更便捷、更实惠、更可持续。

葡萄牙中部旅游促进协会公共关系部门负责人阿德里亚娜·罗德里格斯指出，乡村旅游业发展近年来呈指数级增长，成为该国旅游业的重要组成部分。2月10日，葡萄牙将举办第一届全国乡村地区旅游会议，邀请乡村地区旅游部门和旅游公司代表，共同探讨乡村旅游业未来挑战、乡村旅游业可持续发展等议题。“乡村旅游不会是一时的风潮，绿色、可持续的乡村旅游将为人口低密度地区带来巨大发展机遇。”罗德里格斯说。

墨西哥埃尔富埃尔特镇——

立足土著文化 开发特色产品

本报记者 彭 敏

冬日的埃尔富埃尔特镇，阳光明媚，流水潺潺。这个位于墨西哥锡那罗亚州西北部的小镇是该国著名旅游目的地，在刚刚过去的12月，小镇酒店入住率达到100%，餐馆、商店和各旅游景点也都熙熙攘攘，人头攒动。去年12月，小镇被联合国世界旅游组织评为2022年“最佳旅游乡村”。

埃尔富埃尔特镇以优美的自然风光、悠久的历史和马约土著文化闻名。走在小镇的街道上，可以看到不少售卖手工艺品的小店，极具特色的手工艺品令游客目不暇接。棕榈编织品、陶器、木制品、羊毛毯……这些手工艺品都是由当地土著工匠打造，是锡那罗亚州最有特色、最精美的产品之一。当地独特的美食也是一大亮点，只产于该州的豆类尤里穆尼，墨西哥风味食物塔可、鲈鱼菜肴、各类海鲜拼盘等，再加上小镇特色天然甜品，让不少游客流连忘返。

土著文化是墨西哥乡村旅游的主要特色之一。埃尔富埃尔特镇推出了一系列与土著文化相关的特色旅游活动，吸引了来自世界各地的游客。墨西哥国家土著居民研究所也在小镇设立办公室，为相关旅游活动和旅游业发展提供指导。

小镇至今依然保留着传统的节日庆祝习俗，设有7个仪式中心。每到传统节日，居民都会聚集在此举行特别的仪式，身着特色服装的当地民众跳起帕斯科拉舞、鹿舞、马塔奇舞等传统舞蹈，十分热闹。在大型节日和庆祝活动期间走进土著社区，还会有戴着面具的当地人一边演奏着传统乐器，一边热情地招呼游客，浓厚的土著文化气息扑面而来。

为了更好地传承和保护土著文化，支持土著社区的发展，墨西哥政府推出“土著天堂”的旅游项目，通过墨西哥旅游部、旅游促进委员会、环境和自然资源部、国家自然保护区委员会等多部门的支持与合作，以可持续的方式引导和推动土著社区打造优质的特色旅游服务项目。目前，在墨西哥全国已有105处景点被纳入该项目，覆盖墨西哥近一半州，年均吸引游客70万人次，惠及这些社区的8000余名居民。

墨西哥国立自治大学经济研究所研究员古斯塔沃·洛佩斯·帕尔多认为，在很长一段时间里，乡村地区无法享受到社会发展红利，一定程度上被边缘化。推动乡村旅游业的发展有助于相关地区摆脱贫困和摆脱边缘化，推动乡村全面发展。

摩洛哥艾尔霍巴特村——

村民共同参与 展现绿洲生活

本报记者 管克江

从摩洛哥最大城市卡萨布兰卡出发，记者搭乘10小时的大巴和1小时的出租车，才到达摩洛哥南部沙漠中的绿洲村庄艾尔霍巴特。然而路途遥远并没有阻挡国际旅客的热情，元旦前后，这个仅有约6000名居民的村庄接待了600多名游客。艾尔霍巴特遗产和可持续发展协会（以下简称“发展协会”）负责人艾哈迈德·阿玛尔对本报记者表示，艾尔霍巴特村之所以对游客有着巨大吸引力，在于它呈现出了原汁原味的绿洲生活，“在这里，村民生活就像一幅风景画”。

艾尔霍巴特村地处连接撒哈拉以南沙漠和北非地区的交通要道，历史上深受阿拉伯文化、柏柏尔文化影响。19世纪，这里建起一座可容纳150户人家的长方形土堡，以黏土、茅草和木头为主要建筑材料，四周是高达10多米的高墙和哨所，堡内道路纵横，冬暖夏凉，鸡犬之声相闻。相当长一段时间里，由于气候干旱和经济发展滞后等原因，当地不少年轻人外出务工，土堡也年久失修。

2002年，旨在吸引国际游客、促进当地旅游业发展的艾尔霍巴特村生态旅游计划启动。一栋栋村民住宅经过修复成为民宿或特色餐厅，村里建起小型博物馆，里面陈列着古商道上运输茶叶的木箱、柏柏尔人游牧时的帐篷以及房屋买卖文书等展品。博物馆一层设有手工作坊，当地妇女在这里编织头巾等特色手工艺品。这些手工艺品会由发展协会统一收购和销售。记者在这里见到40多岁的当地妇女艾莎，她对现在的生活很满意，“以前村里没有工作机会，家里收入很少，如今我织头巾一个月能赚3000迪拉姆（1摩洛哥迪拉姆约合0.66元人民币）。”

在艾尔霍巴特村，像艾莎一样受益于旅游业发展的村民还有很多，他们或从事纺织、制陶等工作，或在酒店、餐厅工作。“村民共同参与是这个小村落旅游业蓬勃发展的重要原因。”旅居当地的西班牙人马丁内斯认为，当地的特色传统文化吸引了许多外国游客，推动旅游业蓬勃发展，给村民的生活带来了改善。与此同时，旅游业的发展也推动了传统文化的保护和传承。

作为非洲最受欢迎的旅游目的地国之一，摩洛哥非常重视旅游业对经济社会发展的推动作用。该国政府为旅游业投资者提供许多政策支持，包括在3年内资本支出免征增值税、进口设备免征关税、公司经营前5年免收公司税、酒店住宿服务的增值税税率降至10%等。乡村旅游在该国旅游产业中扮演重要角色。摩洛哥旅行社联合会前主席穆罕默德·阿迈勒·卡伦指出，约2/3到访摩洛哥的外国游客对该国的乡村风貌颇感兴趣。独特的乡村活动、乡村生活、文化遗产和自然环境等都为旅游业的发展提供了动力。

2022年年底，艾尔霍巴特村被联合国世界旅游组织评为2022年“最佳旅游乡村”。艾哈迈德告诉记者，今年发展协会还将联合附近的一些小村庄举办集市，以更加丰富多样的形式，共同促进乡村旅游发展。

奥地利滨湖采尔镇——

保护自然环境 促进可持续发展

本报记者 张慧中

提起奥地利萨尔茨堡州，很多人都会第一时间想到“音乐神童”莫扎特的出生地——萨尔茨堡市。去年底，联合国世界旅游组织将同样位于该州的滨湖采尔镇列入2022年“最佳旅游乡村”名单，为萨尔茨堡州又增添了一处新的旅游地标。冬天，滨湖采尔镇是冬季运动的乐园，施米腾赫厄山的坡道上满是滑雪爱好者的身影；夏天，这里则是人们远足登山的好去处，采尔湖上夏日水上运动吸引着众多游客。

奥地利的国土面积中约80%为农村地区。根据世界银行统计，截至2021年，奥地利农村人口占该国总人口比例约为40%。乡村旅游成为奥地利推动旅游产业发展的重点领域。2019年，奥地利政府制定了一项国家旅游战略《旅游业总体规划》，将可持续发展作为制定旅游政策的核心要素。

滨湖采尔镇的发展正是旅游业可持续发展的生动实践。2019年，该镇引入气候与能源示范区项目，并于2021年初得到奥地利气候和能源基金的支持。作为该国仅有的两个示范区之一，滨湖采尔镇陆续出台11项具体措施，包括享受无车假日、建设气候友好型旅游基础设施等。在每年的5月1日至10月31日期间，游客可免费搭乘小镇所在的平茨高地区的所有公共交通工具。小镇还将在火车站附近建立一个包含各类绿色出行方式的交通枢纽站，鼓励游客乘坐公共汽车或选择共享自行车出行，以公共交通替代租车服务。

随着可持续发展理念的普及，环境友好型的度假目的地开始成为许多游客的首选。滨湖采尔镇每年吸引着众多游客前来观光旅游。萨尔茨堡州政府公布的数据显示，去年1月至10月，共有超过74万名游客到滨湖采尔—卡普伦地区旅行。该地区旅游业年均营业额约为4亿欧元，总附加值超过3.5亿欧元，为当地居民提供了约6000个相关就业岗位。有调查显示，超过七成的当地居民认为乡村旅游业对促进经济发展、创造就业具有积极意义。

作为欧洲最早发展乡村旅游的国家之一，奥地利的乡村规划十分细致，鼓励农民以个人或公司化经营方式出租房屋，以保护传统生活方式。奥地利联邦遗迹保护局把重要建筑列入保护名单，并为业主提供一定的维护补贴费用，以更好保护乡村遗迹、维护地区风貌。此外，各级政府机构和文化部门也发挥积极作用，在不影响历史遗迹保护的前提下，利用宫殿等场地举办展览、讲座、教育培训活动，让历史遗迹“活”起来。

“推动经济多元化，将为大城市以外的人们创造机会。”联合国世界旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利认为，发展旅游业有助于增加工作机会、支持当地商业、保持传统活力，为乡村发展带来机遇。

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 17 版）

(责编：牛镛、袁勃)