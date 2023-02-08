本报记者 刘玲玲

据法新社日前报道，欧洲多国中小学校面临教师短缺问题。相关数据显示，在2022年教师资格考试结束后，法国中小学校仍有超过4000个岗位空缺；意大利媒体和教师工会指出，该国目前有1.5万名教师岗位空缺。直到今年新学年开课前，意大利仍有大量教师岗位空缺，政府不得已雇用大批临时工；瑞典对教师岗位的需求超过7万个；英国大约有3/4的学校正在通过各种途径招聘更多教师……

目前，法国教育部已将2023年教师资格考试注册时间延长了两周，但报名人数仍未达到预期。法国教育部部长帕普·恩迪亚耶指出，教师职业的吸引力持续下降，今年法国依然面临严重的教师短缺问题。法国尼斯一所学校的校长莱拉·本·奇克表示，法国中小学校普遍存在师资短缺状况，其中近63%面临“至少缺少一名教师”的情况，这给中小学的教学质量等带来负面影响。奇克说，由于缺乏教师，一方面现职教师工作压力增大，常常需要身兼数职，另一方面课程开设也受到限制，学生课时被迫减少，甚至基础课程的课时都得不到保障。对此，法国众多学生家长十分不满，他们联合成立了一个名为“我们需要教师”的组织，要求改变师资短缺现状，督促学校正视学生课时减少问题。

德国预计2025年将出现2.5万名教师缺口。据德国媒体报道，目前德国柏林的幼儿园和小学教师出现严重短缺，退休潮将加剧这一问题——预计未来4年将有1万名在校教师退休。德国人口最多的北莱茵—威斯特法伦州在2022年新学年开始时就存在4400个教师职位空缺。德国教育与科学工会就教师短缺发出警告：“学校取消课程的情况已经成为常态”。

欧洲媒体分析认为，造成欧洲多国出现教师短缺的原因是多方面的，包括职业吸引力下降、培训路径不明确、地域流动受限、薪资水平下降等。例如，法国的教师工资偏低已成为离职的主要原因。上世纪90年代，法国刚入职不久的年轻教师工资约为最低工资的2倍，但眼下已降至1.1倍，几乎持平。经合组织数据显示，目前法国教师的法定工资普遍低于经合组织与欧盟的平均水平。据报道，2021年提前离职的教师有2286人，约为10年前的4倍。

此外，像德国的教师需要承担较多行政工作，匈牙利的教师“工作时间不断增加”，都导致教师离职。不少专家建议，要缓解教师短缺问题需要从政策、培训等方面多管齐下，进一步提升教师薪资水平，改善工作环境，更加尊重教师的社会价值。

（本报巴黎2月7日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 16 版）

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