本报记者 花 放

观众在展台了解玩具产品信息。

本报记者 花 放摄

一辆红色的遥控玩具小汽车在展台上行驶着，而在一旁操控者的手机屏幕上，这辆小汽车正在卡通画面中收集“珍珠”、撞击“僵尸”……在近日闭幕的第七十二届德国纽伦堡玩具博览会上，这类运用了增强现实等数字技术的玩具产品受到广泛关注。

作为全球知名玩具和休闲用品展会，一年一度的纽伦堡玩具博览会聚焦玩具行业的新产品和新趋势。借助数字技术，使现实中存在的玩具通过手机应用程序进入一个不一样的世界——“元玩具”是本届展会的一大亮点，也被认为是玩具行业的发展新方向。

本届展会是新冠疫情以来首次恢复线下举办，共吸引了来自69个国家和地区的超过2000家展商参展，接近新冠疫情前水平，超乎主办方的预期。

展会主办方发言人克里斯蒂安·乌尔里希告诉记者，使用手机应用程序进行操控的玩具已经越来越流行，玩具也因此变得越来越数字化，越来越多的高科技正在进入玩具行业。

“擎天柱，变形！”工作人员一声令下，动画片《变形金刚》中的经典角色擎天柱由汽车形态变形成为机器人形态的场景便真实出现在观众眼前。擎天柱还会不定时上演真正的“机械舞”，甚至做出标准的俯卧撑动作。每到这个时候，展台前总会被观众围得水泄不通，大家纷纷拿出手机拍照。“擎天柱，我们是朋友吗？”面对工作人员的提问，擎天柱会做出表示肯定的“捶胸”动作进行互动……来自中国深圳的乐森机器人有限公司展出的这款智能机器人，能自动变形，接受语音控制，甚至可以和手机应用程序联动，实现自定义编程，无疑是整个展会的明星展品。

现场工作人员告诉记者，这款智能机器人由5000多个零件组合而成，全身使用60颗微型芯片，包含27个高性能伺服电机，所有关节皆可编程，并可连接云端更新程序与内容。“简直太酷了！拥有这样一个玩具是我童年的梦想，感谢中国机器人给了我圆梦的机会。”来自荷兰的观众贝克对记者说，他打算在官方商店网址立马下单购买。

据了解，今年共有约200家中国企业参展，展品内容既包括智能机器人这样的高科技玩具，也有木制、毛绒、棋牌和车辆模型等传统玩具品类。乌尔里希表示，对纽伦堡玩具博览会而言，中国展商历来扮演着重要角色，中国展商也定能在本届展会取得成功。

可持续性也是本届展会关注的焦点。在早先公布的玩具大奖“ToyAward”中，主办方专门设立了可持续发展产品组。一款由窗框和家具制作过程中产生的边角料作为原材料的创意建筑积木最终获奖。展会上，由纯天然材料和回收再利用材料生产的环保型玩具随处可见：美国一家公司展出的“生态国度”系列毛绒玩具，采用由废弃塑料瓶加工的颗粒制作而成；德国知名玩具品牌摩比世界所展示的一个玩具系列中，80%由消费后回收材料和生物基塑料等可持续材料制成，该系列产品的主题是保护亚马孙雨林等自然环境。公司发言人泽贝格尔说：“仅仅采用可持续材料是不够的，我们希望通过以保护环境为主题的玩具来帮助更多孩子尽早养成环保意识。”

（本报德国纽伦堡电）

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 16 版）

(责编：牛镛、袁勃)