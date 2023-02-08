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国际社会高度关注日本福岛核污染水排海问题，利益攸关方和有关国际机构持续发声表示反对，认为在相关各方能够确认排放方案安全之前，日方应停止强推核污染水排海的不负责任行径，接受严格监督，切实保护海洋环境和各国民众健康权益。

据日本《读卖新闻》日前报道，在福岛第一核电站场地内，核污染水排海的相关工程建设正在“快速推进”，预计将于今年6月完工。其中，用于排海前存放核污染水的大型水槽长约12米、宽约7米、深约18米，目前已进入混凝土浇筑阶段。

日本政府近期单方面宣称将于今年春夏期间启动核污染水排海，并不断强推相关准备，这种一意孤行的举动遭到日本多方人士及国际社会的反对和批评。

“涉嫌违反《联合国海洋法公约》等多个国际公约”

2月2日，日本政府就核污染水排海计划在福岛县举行说明会。据日本时事通讯社报道，不少与会人士提出严厉批评。福岛县广野町町长远藤智表示，日本政府和东京电力公司的排海计划“只顾时间表”、无视民众关切。要解决问题，只有推进全国范围内的讨论，才能消除渔业从业者的担忧。

1月26日，福岛县渔业协会负责人会议上公布的数据显示，福岛县沿海三大渔业协会2022年的捕捞量为5500余吨，这一捕捞量只是福岛核事故发生前的两成左右。会后，福岛县渔业协会联合会会长野崎哲向媒体强调，将对核污染水排海计划持“反对立场”。日本全国水产品商业联合会会长岩沼德卫表示，核污染水排海势必冲击日本水产品销售，令人担忧，今年将是“最令人畏惧”的一年。

1月28日，日本社民党党首福岛瑞穗在福岛市发表演讲，再次公开反对日本政府和东京电力公司强推核污染水排海计划。日本京都大学核反应堆实验所原助教小出裕章近日发表演讲警告说，经过处理的核污染水中“不仅含有放射性氚，还残留其他放射性物质”，“大自然没有消除放射性物质的能力，含有放射性物质的水不能排入大海”。

日本反核运动团体成员木村雅英表示，日本政府及东京电力公司的做法“涉嫌违反《联合国海洋法公约》等多个国际公约”，日本外务省也承认排放海域不属于内陆水域。日本环境省并未评估持续几十年的核污染水排海计划对太平洋环境的影响。

“排放核污染水将打开一个潘多拉盒子”

韩国外交部近日表示，韩方要求日方及时提供透明、安全的信息，采取负责任的应对措施。韩国外交部官员表示，韩方要求国际原子能机构进行透明客观的安全验证，韩方专家和研究机构正积极参与验证活动。韩国政府还根据国际法研讨日本政府的义务、解决纠纷的流程等，倾听国内外国际法专家和科学家的意见，了解法律及实际情况。

韩国国会近日举行了有关福岛核污染水排放的海外专家邀请讨论会，新西兰和斐济等10多个太平洋岛国参与的太平洋岛国论坛科学家小组在会上表示，东京电力公司的核污染水检测数据不能成为决定排放的依据，测量数据中存在多个异常且可疑的测量值。核污染水中所含的有害元素会对海洋生态界造成何种影响仍未经过认真研究。“核污染水排放是需要大量时间和跨国境的事，必须对此深思熟虑。”

日本政府和东京电力公司目前拒绝现有的从水中分离氚的技术方案。绿色和平组织核专家肖恩·伯尼认为，日本只是因为成本太高才如此犹豫。核事故导致的补偿、拆除发电厂以及净化土壤等成本估计需要21.5万亿日元（1美元约合132日元）。据报道，东京电力公司支付了其中的大约3/4。绿色和平组织呼吁将核污染水储存更长时间，直到找到更好的技术选项，避免对海洋造成污染。

“我们坚信在各方确认安全前，不应排放（核污染水）。”太平洋岛国论坛秘书长亨利·普纳表示，在未来数十年内，“排放核污染水将打开一个潘多拉盒子”，不能等到数十年后再去弄清这件事对太平洋地区的影响有多大。

“地球上的海洋是相连的，这不是日本一国的问题”

有专家研究表明，日本核污染水排放决策资料不完整、有误差。东京电力公司在得出核污染水质检合格的结论时，并未检测大部分放射性核素。

近期，美国能源环境研究所所长、工学博士阿尔俊·麦克贾尼在同海洋、生态、核物理等方面的专家共同分析东京电力公司公布的数据后表示，东京电力公司对核污染水的采样量以及放射性物质种类的检测过少，不足以说明排放入海的安全性。“排海方案对生态环境影响的评估调查不完备，核污染水排海方案以外的其他有效替代处理方案没有得到充分讨论。”

韩国民间环保组织“环境运动联合”能源气候局局长安哉训指出，日本政府为了节省成本选择排海方案，该方案一旦实施将“覆水难收”，放射性物质将对环境产生长期影响。《韩国日报》报道称，日本福岛核电站储存的约130万吨核污染水只是“冰山一角”。核电站的废弃需要数十年，在这个过程中很有可能产生更多、更具污染性的放射性核污染水。日本如果开始排放，今后很长一段时间内将持续有高毒性放射性核污染水流入大海，给海洋生态系统带来无法预估的损失。

不久前，福岛县居民成立的市民团体“不要再污染海洋！市民会议”举办了一场跨国线上论坛。来自美国、澳大利亚等多个国家和地区的与会者纷纷反对核污染水排海计划。很多与会者表示，“地球上的海洋是相连的，这不是日本一国的问题”。论坛上，马绍尔群岛学生联盟代表贝迪·拉图勒表示：“海洋就是我们的生命。太平洋不是日本丢弃核废料的垃圾场，也不是核试验场。”他说，一旦核污染水排放入海，将导致无法挽回的局面。

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 16 版）

(责编：牛镛、袁勃)