本报记者 毕梦瀛

湛蓝的天空下，巴西南部巴拉那州的巴拉那瓜港上，一眼望不到头的集装箱整齐排列，好似一幅多彩的马赛克拼图。大大小小的起重机忙碌作业，一辆辆卡车穿梭不停，大批大豆、玉米和小麦等被装上货轮，运往世界各地。

“随着港口与越来越多的铁路和公路线路相连，巴拉那瓜港日益成为拉丁美洲重要物流枢纽之一。”港口码头上，巴拉那州海上航行机构联盟主席伊科诺穆头戴安全帽，正在例行巡视检查。

巴拉那瓜港是巴西最大的农作物出口港和第二大海运港口，对内辐射巴西南部、东南部和中西部各地区，对外连接南美其他国家、欧盟与亚洲国家。据巴西当地媒体报道，去年1至9月，巴拉那瓜港谷物货运量累计超过300万吨，较前一年同期的65万吨增长显著，其中玉米出口涨幅最大，高达425%。

“你知道吗？今天的巴拉那瓜港生机勃勃、呈现繁荣景象，曾经却遭遇海事基础设施不足和服务缺乏等发展困境。”登上眺望平台，看着许多大型船舶缓缓驶离港口，伊科诺穆向记者讲起港口的历史。伊科诺穆年近六旬，从1995年开始就在巴拉那瓜港工作，目睹了港口跌宕起伏的发展。“随着中国设备的到来和疏浚工程启动，港口拥堵等问题才逐渐得到解决。”

自2012年起，中国交通建设集团上海航道局巴西公司（以下简称“中交上航局巴西公司”）开始负责巴拉那瓜港的清淤维护和基建疏浚工作。通过拓宽、加深航道，巴拉那瓜港的最大通航船舶从5万吨级升至10万吨级。“不仅如此，中国企业还对港口的港池、航道、锚地、泊位等多个功能区进行了有针对性的优化，港口运营效率得到极大提升。”伊科诺穆介绍。

巴拉那瓜港服务和运力大幅提升的背后，还有另一家中国企业的身影。2018年，中国招商局港口控股有限公司收购巴拉那瓜港集装箱码头运营公司，并投资扩建码头，将码放集装箱的堆场扩大约15.7万平方米，并增加了一个220米长的泊位。“现在，码头能同时停靠3艘大型集装箱船，设计吞吐能力由150万标准箱增加至240万标准箱。”对这些喜人的变化，伊科诺穆如数家珍。

如今，巴拉那瓜港集装箱码头拥有16条定期长途航线，成为南美地区设计吞吐量最大的集装箱码头之一。当地商人穆拉德在港口经营物料淡水供应、油污垃圾处理、集装箱运输等多项业务，见证了中企投资助力港口竞争力不断提升，为相关行业也带来发展机遇。“中企来到这里后，港口货运量显著增加，就业机会增多了，我们的收入也提高了。”

临近正午，码头上，中交上航局巴西公司的中方工作人员正等待对疏浚船只进行定期排查。“嗨，朋友们！”伊科诺穆远远地热情招手问好。“我们是老朋友了！这些年来，中企工作人员高超的技术能力和敬业精神有目共睹，令人敬佩。希望中企继续参与巴西港口的建设与维护，为港口创造更加美好的未来。”伊科诺穆微笑着说。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 03 版）

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