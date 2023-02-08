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中国救援队队员在出发前清点救灾物资。

新华社记者 李 鑫摄

当地时间2月6日凌晨，土耳其南部靠近叙利亚边境地区发生7.8级强震，随后附近地区发生多次余震，目前已造成土叙两国超过5000人遇难、2万余人受伤，多地建筑被夷为平地。中国政府第一时间启动紧急人道主义援助机制，决定向土耳其和叙利亚提供紧急援助。

中国国家国际发展合作署副署长邓波清7日上午接受本报记者采访时表示，中方首批将向土耳其提供4000万元人民币的紧急援助，同时派遣重型城市救援队，在最短时间内派遣医疗队，并提供土方急需的救灾物资。此外，中方也正在协调向叙利亚提供急需的救灾物资，并加快落实正在实施的粮食援助项目。

应土耳其政府请求，北京时间7日下午，中国政府派遣的中国救援队携带救援装备和物资，乘国航包机从首都机场出发，前往土耳其参与地震救援。救援队的82名队员主要由北京市消防救援总队、中国地震应急搜救中心、应急总医院人员组成。当日上午，中国社会救援力量公羊救援队8人已从浙江杭州启程。

在首都机场举行的中国救援队出征仪式上，土耳其驻华大使埃明·约南致辞表示，土耳其和中国始终相互支持、守望相助，尤其在遇到困难时会彼此伸出援手。今天在土耳其悲伤的时候，我代表土耳其人民再次感谢中国政府和中国人民的支持。

据叙利亚方面最新消息，地震造成其国内遇难人数超过1600人。地震发生时，叙首都大马士革震感强烈，本报记者所居住的建筑发生剧烈晃动，之后又发生多次余震。

中国驻土耳其大使馆和驻叙利亚大使馆向本报记者确认，目前暂未收到在土叙境内的中国公民伤亡报告。

据悉，中国在土华侨华人正在自发组织赈灾，目前筹集到的帐篷、睡袋、毛毯等第一批赈灾物资将尽快运送到土耳其有关部门。“中国社会各界也向土耳其和叙利亚伸出援手。中国红十字会已分别向土方和叙方提供20万美元援助。”邓波清表示，中国政府将根据灾情发展和实际需要，继续向土耳其和叙利亚提供力所能及的帮助。

（本报北京、安卡拉、大马士革2月7日电）

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 03 版）

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