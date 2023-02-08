布鲁诺·吉格

中国坚定维护国际关系基本准则，坚定捍卫多边主义，致力于促进和平与发展，给世界带来迫切需要的稳定性力量

中国走过的发展历程是独一无二的，积累的发展经验具有重要借鉴意义。中国共产党具有长远眼光，领导中国科学制定和实施发展规划，坚持推进改革开放，主动融入经济全球化，经济实力稳步提升，减贫工作取得举世瞩目的成就，教育和科技创新水平不断提高。

随着综合国力的增强，中国在国际舞台上的作用也日益重要。中国坚定维护国际关系基本准则，坚定捍卫多边主义，致力于促进和平与发展，给世界带来迫切需要的稳定性力量。

中国提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等，积极为世界和平发展贡献智慧和力量。今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。目前已有151个国家和32个国际组织同中国签署200多份共建“一带一路”合作文件，充分体现了这一倡议的强大生命力。共建“一带一路”秉持共商共建共享原则，有助于为全球经济发展增添动力，已成为中国同共建国家实现合作共赢的成功范例。

中国同各国开展合作时坚持相互尊重，坚持以实现共同发展为目标。例如，中国同非洲国家开展合作时，始终尊重对方主权，从不干涉别国内政，坚持通过沟通协商处理分歧。中国帮助非洲国家修建大量道路、机场、医院等，助力提升当地基础设施水平，为非洲大陆的长远发展作出重要贡献。

近年来，个别西方国家将中国视为“战略竞争对手”，渲染所谓“中国威胁”，这是站不住脚的。中国自古以来就是一个爱好和平的国家，中国传统哲学向来推崇包容、和谐等理念。长期观察中国外交就不难发现，中国从不输出自己的发展模式，也不追求霸权，不会将自身利益凌驾于别国利益之上。在处理分歧和摩擦时，中国总是崇尚对话谈判，致力于维护世界和平稳定。

个别西方国家企图通过制造分裂、加剧紧张局势来维持霸权，这种做法给世界和平稳定和共同发展带来严重威胁。乌克兰危机表明，北约这样的军事联盟并没有为维护地区安全起到积极作用。美国主导下的北约不断扩张，极力挑起冲突，对全球安全造成了严重损害。

当今世界动荡不安，各种全球性挑战层出不穷。各国都应遵守联合国宪章宗旨和原则，坚持相互尊重、互利合作，通过对话协商等和平方式妥善处理分歧和摩擦，这样才能共同建设一个美好的世界。

（作者为法国国际政治问题专家）

《 人民日报 》（ 2023年02月08日 03 版）

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