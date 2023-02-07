新华社北京2月7日电（记者伍岳、成欣）外交部发言人毛宁7日说，中方十分关注土耳其和叙利亚发生强烈地震。面对当前重大地震灾害，中方将全力施以援手。

毛宁在例行记者会上回答有关提问时表示，习近平主席6日向土耳其总统埃尔多安、叙利亚总统巴沙尔致慰问电，向遇难者表示沉痛哀悼，向遇难者家属和受伤人员表示诚挚慰问，表示相信土耳其和叙利亚政府和人民一定能够早日克服灾害影响，重建家园。

毛宁说，地震发生后，中国驻土耳其、叙利亚使馆第一时间发布领事提醒并启动应急机制，全面了解核实中国同胞、中资机构和人员安全情况。目前暂未收到中国公民伤亡报告。“我们继续提醒在土耳其和叙利亚的中国同胞注意防范地震次生灾害。”

“土耳其、叙利亚都是中国友好国家。面对当前重大地震灾害，中方将全力施以援手。”毛宁说。

她表示，中国政府已第一时间启动紧急人道主义援助机制。首批将向土耳其提供价值4000万元人民币紧急援助，包括派遣重型城市救援队、医疗队，并提供土方急需的救灾物资。正在协调向叙利亚提供叙方急需的救灾物资，并加快落实正在实施的粮食援助项目。中国红十字会已向土耳其红新月会和叙利亚红新月会提供紧急人道主义援助。中国救援队正在赶往土耳其地震灾区参与救援行动。

“下阶段，中方还将根据两国需求，继续提供支持和帮助。”毛宁说。

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