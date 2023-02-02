德国联邦经济发展与外贸协会主席舒曼先生在开幕式上致辞。人民网记者 刘仲华摄

人民网柏林2月2日电 （记者刘仲华）宁波出口商品（德国）展销中心2月1日在柏林隆重开幕。来自浙江宁波的商务代表团与德国企业界代表出席了开幕式。作为宁波市新年第一个海外经贸交流活动，展销中心开幕标志着宁波市以新形式开启了海外经贸合作新篇章。

中国驻德国大使馆经商处翟谦公使在致辞中指出，近年来，宁波以开放促合作，以产业聚优势，对德合作形成了良好局面。开放包容、合作共赢不仅是宁波对德合作的真实写照，也是中德两国经济乃至双边经贸关系的应有之义。

该展销中心以德国本土资源为依托，销售网络辐射整个欧洲，为宁波企业开辟海外市场提供了新平台。宁波市商务局局长张延在视频致辞中表示，这种展销结合的新形势将为宁波外贸企业带来新的机遇，双方可以通过此平台加强彼此经贸交流，建立沟通桥梁。更加高效直接的对接德国企业和市场。

德国联邦经济发展与外贸协会主席舒曼先生对展销中心开幕表示欢迎，他说，宁波市以其经济实力和企业家的勇气及能力而闻名，其重视创新与可持续发展，这也使得宁波成为德国企业在中国浙江投资的热点地区。中德经济合作的优势一直是求同存异，创造共同的成功。

宁波出口商品（德国）展销中心负责人杜强为到场各位嘉宾介绍了该项目对促进两国经济互补的重要意义，并强调常年展的新形式可以有效的满足中德双方企业高质量的需求，更好的服务于双边贸易。活动最后，宁波市江北区顾国兴副区长向来宾介绍了当地投资政策及政府服务框架，并介绍了宁波江北馆的展品情况。

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