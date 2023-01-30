法甲“中国日”活动合影。人民网记者 刘玲玲摄

人民网巴黎1月30日电 （记者刘玲玲）当地时间29日，中国驻法国大使馆同法国欧塞尔足球俱乐部在位于欧塞尔市的阿贝·德尚球场联合举办“欢乐春节·中国日”活动，庆祝兔年春节的到来。

当天，阿贝·德尚球场被红红的中国灯笼和庆祝新年的中文标语及横幅装扮一新，“中国”“春节”“年味”等元素满满。兵马俑、糖葫芦、中国茶、书法展示……中国驻巴黎旅游办事处、欧洲时报及亚洲餐饮联合总会等在球场外设置了包括旅游、非遗、美食等在内的主题展台，进行中国传统文化展示和旅游推介，吸引大量观众前来观赏、品尝。

比赛开始前，华人舞狮队还带来了精彩的舞龙舞狮表演，营造出热闹的节日氛围。伴随喧闹的锣鼓声，少年们舞动长龙，威风凛凛；五头“狮子”欢腾跳跃，引人注目。喜庆热闹的气氛吸引大量球迷驻足观赏，人们纷纷拍照留影，欢呼鼓掌。

当日举行了欧塞尔与蒙彼利埃球队法甲比赛。中国驻法国大使卢沙野为比赛开球，并现场观摩球赛。卢沙野在接受记者采访时表示，体育也是一种文化，用文化连接中法两国人民，是最有效的一种纽带。在当前国际背景下，国与国之间、人与人之间，更应该加强这种文化交流和情感沟通，增进友好感情。

据介绍，为深化中法两国体育与文化合作，在中国驻法大使馆的积极推动下，法甲自2021年起，已经连续三年举办中国主题的联赛日。29日当天法甲巴黎圣日耳曼足球队球员也身披中文名字的队服进行比赛，庆祝中国兔年春节。

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