人民网雅加达1月28日电 （记者张杰）2023年中国农历新年，国家能源集团印尼爪哇公司的中印尼员工同事们带着孩子和家人，一起在项目现场迎接新年钟声的敲响。这个春节格外喜庆，格外热闹，对联、福字、中国结、大红灯笼高高挂……每个人的脸上都洋溢着新春的微笑，来自中印尼两国的朋友们在这里相聚相融，在浓浓的年味中举杯共庆农历兔年新春佳节。

“三年抗击疫情，来自中印尼两国的员工朋友们亲如兄弟，一步一个脚印地走过了每一个风雨之夜，现在终于看到了防疫胜利的曙光，今年这个春节，我感觉特别高兴，我和我的家人选择在项目现场与大家一起度过这个难忘的春节，一起为了我们美好的未来祈福……”来自维护部的印尼员工小贤已经在印尼爪哇公司工作4年了，如今他已经成家立业，成为了2岁孩子的爸爸，今年春节，他早早将他的老婆孩子接到项目现场，就是为了让孩子与他一起感受中国春节的欢乐。

为了让中印尼员工一起度过一个欢乐祥和的春节，印尼爪哇公司早早就开始准备过年的各项活动，农历二十八这天一大早，各个单位就开始张罗着挂对联、贴福字、挂灯笼……节日欢快的歌声传遍现场每一个角落，红红火火的节日氛围立即拉满，现场充满喜庆的红色——这是中印尼两国人民共同喜爱的颜色。

“这个是福字，福字要倒着贴，寓意福到临门……”来自中国的曲建英与印尼伙伴们仔细地将一张又一张福字贴在玻璃门上，喜庆的红色映在她们的脸上。冬天的爪哇岛上温暖如春，春节的印尼爪哇公司张灯结彩。

春节期间，为了保障印尼社会万家灯火通明，安全生产一点不能含糊，生产人员坚守在每一个岗位上，运行人员时刻紧盯各项生产参数曲线，仔细调整运行参数，一遍又一遍巡检机组设备运行情况，维护人员24小时值班待命，现场设备始终牵动着他们的心，越是节日期间越是不能放松警惕。

“为了印尼电力能源供应的安全和稳定，很多员工需要坚守岗位，不能回国过年，每逢佳节倍思亲，尤其是春节，大家思乡心更切，但是与身上肩负的责任与使命比起来，我们选择坚守。”身为印尼爪哇公司安健环监察部兼生产技术部经理的徐雪冬，深知春节期间安全生产的重要性。自2019年到印尼爪哇公司以来，徐雪冬已经连续4个春节在项目现场度过。大年三十这天早上，徐雪冬如往常一样走进厂房，从汽轮机到锅炉，从锅炉到输煤系统……他认真检查着每一个设备，巡检结束后已是中午时分，他拿起手机拨通了微信越洋视频，给父母、妻子拜个“早年”，通过视频与四年未能一起过春节的孩子说说话，因为他知道，从下午开始，他就不再有时间和家人连线了，除夕夜里，他将与坚守在厂里的中印尼的兄弟姐妹们一起吃年夜饭、看春晚，还有一项更重要的工作——现场巡检，在安全巡查中迎来中国的“兔年”。

大年三十这天下午，印尼爪哇公司开始组织慰问各个承包商单位，这是每年春节必备的一项活动，在大红灯笼下，向中印尼合作伙伴们送去鲜花和感谢，传递节日的祝福和温暖。三十晚上，印尼爪哇公司现场经营管理层人员来到集控室、输煤控制室、码头等生产一线，向除夕之夜坚守现场的中印尼值班人员送去节日的慰问和新春的祝福。

除夕之夜，印尼爪哇公司举行了热闹的欢庆活动，一桌桌丰盛的年夜饭，一个又一个精彩非凡的联欢演出，员工们精心准备的舞蹈为大家呈现了精彩的视觉盛宴，由中印尼员工组成的“爪哇男孩”组合更是带来了嗨遍全场的中文歌曲，印尼员工的孩子们用活泼可爱的表演瞬间将除夕之夜的气氛推上高潮，印尼爪哇公司的现场经营管理层人员为员工和家属们送上红包和兔年新春祝福。

春节期间，印尼爪哇公司双机安全稳定运行，各项指标参数正常，机组持续高负荷向印尼社会供应电力能源，现场人员状态稳定，各项工作均有条不紊进行，中印尼员工一起看春晚、话家常，共享年夜饭，一起度过了一个欢乐祥和的兔年新春佳节。

(责编：刘叶婷、常红)