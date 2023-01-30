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中国驻美使馆举办“2023中美青年新春联欢活动”

2023年01月30日08:34 | 来源：人民网-国际频道
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当地大学生体验中国剪纸。人民网记者 李志伟摄
当地大学生体验中国剪纸。人民网记者 李志伟摄

人民网华盛顿1月29日电 （记者李志伟）当地时间1月28日下午，中国驻美国大使馆举办“2023中美青年新春联欢活动”。来自华盛顿及周边地区、弗吉尼亚州的近15所高校的350余名中美青年共同迎祥纳福，庆祝中国兔年春节。

中国驻美国大使馆临时代办徐学渊在致辞中表示，春节是中国最盛大隆重、最具民族特色的节日，体现了中华文明中“天人合一”的精髓，传递了中华民族重人伦、重亲情的价值观念。当代中美青年学子是中美关系发展的见证者、受益者，是两国关系的希望所在。徐学渊鼓励中美青年交流互鉴，共同成长，为两个伟大的国家成为伙伴朋友贡献青春力量。

随后，中美青年学生同台表演，联袂献上精彩纷呈的文艺演出。在现场播放数十位来自美高校师生的新年祝福语后，一曲欢快的《春节序曲》拉开了演出的帷幕。中美学生表演了传统舞蹈、现代舞、钢琴演奏、快板等节目。在晚会的最后，4名中国学生演唱《我爱你中国》，赢得了现场热烈掌声。

当天，中美学生还共同参加了使馆举行的文化游园活动，包括书画、剪纸、象棋、古筝、汉服、捏糖人等。现场氛围十分热烈，同学们积极参与其中，体验多姿多彩的中国文化。在活动过程中，中美青年学生密切交流，加深友谊，体现了中美青年人文交流的蓬勃朝气与旺盛活力。

当地大学生阿娃·特纳身穿汉服参加了当天的活动，体验了剪纸等中国文化。她向记者表示，非常喜欢中国传统服饰，并学习了一些中文，小的时候曾经去过中国多座城市，中国的文化给她留下了深刻的印象。她表示，这样的活动不但能够促进美国青年与中国青年的交流，还能够让当地民众更多地了解中国文化之美。

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(责编：刘叶婷、常红)

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