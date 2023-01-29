人民网记者 孙广勇

泰国孔敬大学孔子学院举办春节联欢活动。郭达摄

人民网曼谷1月28日电 （记者孙广勇）“卤”“煮”“煎”“炒”齐上阵，鲜香麻辣的藤椒鱼和肚大皮薄的三鲜饺已呈上餐桌……泰国孔敬大学孔子学院中国厨房内，春节期间在泰国坚守的中国外派教师和中文志愿者，还有泰国高校的师生们争先恐后献上自己的拿手家乡菜。舞台上，中泰才艺表演、年俗知识问答、现场作联送福等别开生面的活动应接不暇，场面热火朝天。

除夕夜，一场“色香味俱全”的春节联欢会在泰国孔敬大学孔子学院中国厨房举办。9个专业厨房工作间同时开火，来自孔敬大学孔子学院、玛哈沙拉坎大学孔子学院，以及泰国东北部高校的中泰师生近百人齐聚一堂，数百平方米的餐厅洋溢着祥和欢乐的氛围。

孔敬大学孔子学院中方院长耿军已经在泰国度过了三个春节，今年他和孔敬大学教师翁威瓦一起制作了白菜猪肉馅饺子和银耳桂花汤。耿军对来参加春节联欢的泰国师生解释说：“白菜谐音‘百财’，祝大家新年发财！”

中泰饮食交流由来已久，体现在方方面面。早在汉代“汉之译使”就途径湄南河流域，“海上丝绸之路”可以追溯至此。自2017年孔敬大学孔子学院中国厨房落成后，中国美食文化活动受到当地政府及民众的广泛关注，孔子学院美味的中餐成为街头巷尾家喻户晓、津津乐道的文化名片，“来孔子学院吃年夜饭”也已经成为华侨华人、在泰留学生和泰国民众不约而同的选择。

翁威瓦是泰国华人，是孔敬大学孔子学院的老学员、老朋友，不仅爱中文，还是孔子学院各种文化活动的常客。除夕的年夜饭让他回忆起儿时的中国味道。“每次和中国老师们在一起，不仅能大饱口福，还能学到更深入的中国文化。”翁威瓦说。

瓦拉帕是孔子学院的泰方员工，每年过年，她和中国老师们一起采购年货、挂灯笼、贴春联、准备年夜饭。对她来说，年夜饭不仅是美食，更是团圆喜乐的文化传统。“和中国同事们一起做丰盛的中泰美食，像家人一样，我感到特别幸福。中泰一家亲，已经深深扎根很多中泰民众的心中。”她说。

甘提塔是孔敬大学孔子学院“中泰高铁汉语培训”项目学员，春节特意和同学们到孔子学院向教过自己中文的李丽玲、郭达老师拜年，许久未见的中泰两国师生高兴地抱在一起，不时拿起手机拍照合影。“迫切希望中泰高铁建成通车，到那时泰国的稻米、木薯、甘蔗能远销中国各地，中国的麻辣火锅和泰国的冬阴功汤也只是一个朝发夕至的距离。”甘提塔说。

“中华文化让两国民众有了心灵的共鸣，‘一带一路’建设更将两国紧紧地连在一起。作为在海外传播中华文化的汉语教师，能贡献自己的一份力量，我感到很自豪。”已经在孔敬大学孔子学院工作5年的李丽玲说。

欢乐的时光中，癸卯兔年新春悄悄来临，团圆贺岁、迎新纳福的中泰师生沉浸在浓浓的中国年味之中，两国民众的心也越走越近。

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