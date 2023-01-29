人民网莫斯科1月28日电 （记者隋鑫、肖新新）1月28日，位于俄罗斯首都莫斯科市郊五一乡的中共六大会址常设展览馆张灯结彩，年味浓厚。100余名当地居民以及政府、文教机构代表齐聚展厅，共同参加“欢乐春节”活动，体验中国春节和中国传统文化的魅力。

中共六大会址常设展览馆“欢乐春节”活动现场。人民网记者 隋鑫摄

中国驻俄罗斯使馆公使衔文化参赞、中共六大会址常设展览馆长龚佳佳在活动开幕式致辞中向来宾们介绍了中国春节的来历，表达了在新春佳节之际与俄罗斯朋友们分享节日快乐、共许美好祝愿的期望。龚佳佳表示，近年来，中俄两国国家关系健康发展，各领域交流合作蓬勃开展。作为两国人文领域合作的重要成果，中共六大会址常设展览馆将一如既往地为增进中俄两国人民的相互了解和友谊提供交流平台。

中共六大会址常设展览馆“欢乐春节”活动现场。人民网记者 隋鑫摄

莫斯科五一乡乡长梅利尼克在致辞中表示，自2016年修复建成并正式对外开放以来，中共六大会址常设展览馆已经成为五一乡的重要文化场所和当地居民心目中的一处文化坐标。梅利尼克说，“感谢莫斯科中国文化中心举办形式多样的文化活动，丰富了当地居民文化生活，衷心感谢中国朋友们。”

中共六大会址常设展览馆“欢乐春节”活动现场。人民网记者 隋鑫摄

活动期间，中共六大会址常设展览馆在馆内分别组织了剪纸、茶艺、雕版印刷、兔年主题绘画等一系列中国文化互动展示和体验活动。莫斯科当地话剧团还根据中国“年”的传说，为参加活动的孩子们编排了儿童话剧。在演员与孩子们互动演绎“驱年兽、庆新年”的热烈氛围下，中共六大会址常设展览馆“欢乐春节”活动圆满结束。

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