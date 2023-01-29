新华社雅加达1月28日电（记者余谦梁 汪奥娜）印度尼西亚交通部长布迪28日在位于印尼西爪哇省的雅万高铁德卡鲁尔车站表示，希望印尼和中国各参建单位继续努力，推动中国和印尼合作建设的雅万高铁如期建成通车。

布迪当天邀请20多家中印尼主流媒体到由中国中铁承建的雅万高铁德卡鲁尔车站，观摩雅万高铁建设情况。德卡鲁尔车站是雅万高铁重点工程，设计最高聚集人数为1500人，高峰小时发送量为3200人。目前，车站站房等工程完成80%以上，机电安装、装饰装修已全面展开。

布迪在观摩中听取了中印尼高铁合资公司负责人关于雅万高铁项目总体建设、运营准备等情况的介绍。他还用中文“恭喜发财”向各参建单位中方员工致以新春祝福。

布迪表示，今年是雅万高铁建设的关键之年，希望两国各参建单位继续努力，紧密配合，攻坚克难，推动雅万高铁如期建成通车。他希望印尼和中国主流媒体大力宣传雅万高铁建成投产的重大意义，生动讲述两国传统友谊和民心相通故事。

自2018年6月全面开工建设以来，雅万高铁建设取得重要进展。目前，雅万高铁隧道、桥梁、路基工程全部贯通，正线已经开始铺轨，站房、四电工程稳步实施，运维准备工作有序开展，将力争于今年6月30日开通运营。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，线路全长142.3公里，最高运营时速350公里。这是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目，全线采用中国技术、中国标准。建成通车后，两地间的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

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