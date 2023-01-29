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“今日中国”艺术周在澳大利亚阿德莱德开幕

2023年01月29日08:15 | 来源：新华网
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　　新华社澳大利亚阿德莱德1月28日电（记者岳东兴　吕薇）“今日中国”艺术周活动28日在澳大利亚南澳州首府阿德莱德开幕。此次艺术周由中国文学艺术界联合会、中国驻澳大利亚大使馆、中国驻阿德莱德总领事馆和阿德莱德节庆中心主办。

　　艺术周活动包括“传承之路”中国陶瓷非遗传承人艺术作品展和“黑土风情”中国黑龙江省优秀美术作品展两部分。展览精选景德镇具有代表性的非遗传承人陶瓷艺术作品50件（套），黑龙江省优秀艺术家创作的国画、油画、版画、水彩画等作品39件。

　　南澳州州督孙芳安在开幕式致辞时说，作为曾经的外交官和现在的州督，她见证了艺术在外交以及加强人际关系中发挥的重要作用。她曾在中国工作了十多年，产生了对中国艺术的浓厚兴趣。

　　阿德莱德节庆中心首席执行官高德礼说，澳中两国文化交流合作有助于两国人民的相互了解。通过展览，澳民众可以看到中国艺术家的优秀作品。

　　中国驻澳使馆文化公参松雁群表示，文化有着润物细无声的桥梁和沟通作用。此次“今日中国”艺术周活动在中澳建交50周年和中国农历新年期间推出，有着特殊意义。相信将会有许多澳民众走进展厅，欣赏中国传统和现代艺术品。

　　中国驻阿德莱德总领事何岚菁在致辞中说，此次活动对加强中澳文化交流、促进两国人民友好意义非凡。

(责编：崔越、高歌)

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