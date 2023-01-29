本报记者 姚明峰

“百灵鸟从蓝天飞过，我爱你中国……”动人的旋律在位于布宜诺斯艾利斯的阿根廷国家公园广场响起，舞台上的阿根廷女歌手嘹亮的歌声，吸引了上万名观众驻足欣赏。

日前，在阿根廷2023“欢乐春节”新春庙会活动现场，人们在欢乐的气氛中感受中国年味。铿锵有力的击鼓表演之后，新春庙会正式拉开帷幕。来自中阿两国的艺术家和表演爱好者为现场观众奉献了一场精彩的视听盛宴，中国民族舞蹈、民乐演奏、古诗朗诵、中国功夫和舞龙舞狮等，将现场气氛一次次推向高潮。

“我每年都来新春庙会，最喜欢的就是舞龙舞狮表演，既欢乐又有仪式感，让人百看不厌。”前来观看表演的市民卡塔莉娜兴奋地说。节目表演间隙，主持人还穿插介绍了春节与十二生肖的相关知识，台下的阿根廷观众跟着饶有兴趣地算起自己和家人朋友的生肖属相。

新春庙会自2005年起，已连续在布宜诺斯艾利斯举办19届。除了盛大的开幕表演，1万平方米的国家公园广场内，工艺品售卖、美食品鉴的摊位五花八门，传统文化体验项目丰富多彩。无论是春卷、炒饭，还是近几年兴起的奶茶和中式甜品，都深受当地民众喜爱。

“今年的春节活动太丰富了，各种带有兔子元素的小饰品让人爱不释手，我都想买回家。”23岁的市民莱昂娜兴奋之情溢于言表，“前些天我还去观看了龙舟比赛，一个活动都不想落下。”不久前，上百名中外龙舟运动员参加了当地的新年龙舟大赛，在锣鼓声声、龙舟竞渡中喜迎新春。

如今，中国春节在阿根廷越来越为人们所熟知。除夕夜，布宜诺斯艾利斯市中心的标志性建筑方尖碑点亮“中国红”，吸引路人纷纷驻足合影。据了解，新春庙会已被当地政府列入“布宜诺斯艾利斯庆典”系列活动，成为阿根廷人民了解和欣赏中国文化的重要平台。布宜诺斯艾利斯市政府内阁部长豪尔赫·马克里在今年的庙会开幕现场表示：“‘欢乐春节’新春庙会作为庆典系列活动的一部分，不仅成为展示美好的中国传统文化的平台，也为阿根廷民众带来喜庆与欢乐，促进了阿根廷多元文化融合。”

今年的“欢乐春节”活动还走出布宜诺斯艾利斯，来到了阿根廷西北部的萨尔塔省。庆祝活动在萨尔塔省首府萨尔塔市中心的北方历史博物馆、萨尔塔七九广场等地隆重举办。当地民众不仅欣赏到武术、皮影戏、汉服表演等节目，还通过中医药讲座、中国烹饪、围棋入门课程等互动体验进一步感受博大精深的中国文化。

（本报布宜诺斯艾利斯电）

《 人民日报 》（ 2023年01月29日 03 版）

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