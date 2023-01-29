本报记者 谢亚宏

中国农历春节期间，匈塞铁路塞尔维亚段联营体项目部办公楼和营地张灯结彩，喜气洋洋。职工食堂内，中塞员工一起包饺子，欢声笑语不断。煮好饺子，中塞员工一边享用美味，一边参与欢庆活动，共度热闹祥和的春节。

匈塞铁路塞尔维亚境内区段由中国铁路国际有限公司和中国交通建设股份有限公司联营体承建，全长183公里，设计时速200公里。其中，从塞尔维亚首都贝尔格莱德至诺维萨德段（贝诺段）2022年3月正式开通运营，截至目前累计发送旅客量超过220万人次，极大方便了沿线民众出行。正在建设的诺维萨德至苏博蒂察边境段（诺苏段）全长108.1公里。

匈塞铁路塞尔维亚段联营体项目部副总经理齐丰然负责生产建设、对外协调和物资管理等，从2018年起一直在项目上工作。2022年项目取得巨大进展，贝诺段不仅顺利通车，还通过了欧盟铁路互联互通技术规范认证，标志着中国铁路技术装备首次与欧盟铁路互联互通技术规范实现对接。谈起新一年的计划，齐丰然信心满满：“我们将把贝诺段的成功经验运用到诺苏段上，为实现早日通车、推动中塞高质量共建‘一带一路’贡献力量。”

春节到来之际，塞尔维亚总统武契奇前来视察工地，并与项目部员工互道新年问候。武契奇感谢塞中两国建设者竭尽全力加快项目建设，并为目前取得的进展感到骄傲。他表示，得益于中方提出的合作设想，匈塞铁路建设已成为塞尔维亚现代化建设的一部分，对推动塞北部地区发展、沿线旅游开发和招商引资至关重要。

项目部塞尔维亚翻译米兰表示：“武契奇总统的到来表明国家对项目的高度重视。现在大家都铆足劲儿加快推进项目建设。”米兰在向中国同事表达春节祝福的同时，也道出了自己的新年愿望：“我的家乡在诺苏段沿线的一个小城镇，铁路建成后那里将设立车站。我希望带着中国朋友乘坐崭新的铁路到我家，在那里共度新年。”

项目部副总工程师段伟已在当地连续度过了5个春节。他表示，虽然不能和家人团聚，但在工作岗位上和同事们一起过年别有意义。“项目现场许多同事和我一样坚守海外，希望高质量完成这个中国—中东欧国家合作的标志性项目。推进匈塞铁路建设，我们很有信心！”

《 人民日报 》（ 2023年01月29日 03 版）

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