朱立英

毛里求斯是唯一将中国春节列为法定假日的非洲国家。200多年前，陆续有中国人远渡重洋到毛里求斯扎根。华侨华人凭借智慧和勤奋，在毛经济社会发展中发挥重要作用。他们坚持传承中华传统文化，中华文化渐成毛多元文化的重要组成部分。在毛里求斯，中国元素随处可见。春节期间，这里到处张灯结彩，年味十足。

每逢春节，中国驻毛里求斯大使馆、毛里求斯中国文化中心都会联合毛方举办多彩多样的新春庆祝活动，为广大在毛同胞和各界朋友带来更多节日欢乐。今年，中国驻毛里求斯大使馆隆重举办了疫情发生以来首次线下春节庆祝活动。毛里求斯总统鲁蓬、总理贾格纳特等政要以及多国驻毛使节、华侨华人、中资企业代表等600多人欢聚一堂，共庆佳节。招待会上，“新春民俗”图片展、书法和茶艺展示引起嘉宾极大兴趣，鲁蓬总统、贾格纳特总理在书法和茶艺展示台前驻足许久。汉语教师志愿者和中国文化中心师生带来的太极剑、舞蹈和器乐表演获得阵阵喝彩。大使馆还同毛国家电视台共同举办庆祝中毛建交50周年“中毛友谊的故事”短视频大赛颁奖典礼。

毛里求斯侨团华社联盟日前举办2023年春节喜宴，庆祝新春佳节。毛多名政要参加活动，与华侨华人同品中国美食，共赏中国传统歌舞表演。元宵节临近之时，华社联盟还将在唐人街组织广受欢迎的春节传统节目——大型花车巡游，再度掀起中国文化热潮。其他一些华人社团也组织了春节庆祝活动。中毛共庆新春、同享欢乐，不断拉紧民心相亲的纽带，增进交流合作。

2022年是中毛建交50周年，习近平主席同鲁蓬总统互致贺电，为两国关系未来发展指明方向。半个世纪以来，中毛关系健康稳定发展，传统友谊历久弥坚，各领域合作日益深化，树立了大小国家关系和南南合作的典范。双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持，政治互信不断提升。两国经贸投资合作持续深化，中毛自贸协定深入实施。中国银行毛里求斯子行人民币清算行服务正式启动，毛里求斯在中非经贸投资合作中的作用更为凸显。两国人文交流合作硕果累累，中毛教育合作谅解备忘录、中毛文化协定2022—2025年执行计划的签署为两国人文交流提供指引。大量汉语教师志愿者来毛开展教学，进一步增进了两国人民的相互理解和传统友谊。

中毛关系前景广阔，必将不断展现新气象、取得新发展。中方愿同毛方始终做好朋友和好伙伴，增进传统友好，拓展互利合作，促进共同发展，造福两国和两国人民。

（作者为中国驻毛里求斯大使）

《 人民日报 》（ 2023年01月29日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)