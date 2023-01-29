本报记者 程是颉

在巴基斯坦苏吉吉纳里水电站，中巴员工写春联共庆春节。

本报记者 程是颉摄

日前，记者从巴基斯坦首都伊斯兰堡出发，驱车5个多小时，来到巴基斯坦西北部开伯尔—普什图省曼塞赫拉地区昆哈河上的苏吉吉纳里水电站项目现场采访，感受这里别样的中国农历春节气氛。

苏吉吉纳里水电站是中巴经济走廊优先实施的重点项目之一。2017年1月开工建设以来，项目顺利完成大坝一期、二期截流，引水隧洞贯通等重要施工环节，目前已进入机电安装阶段。电站投产后预计每年可发电32亿千瓦时，为超过100万户巴基斯坦家庭提供经济实惠的清洁电能。

白雪皑皑，崇山峻岭施工忙

苏吉吉纳里水电站项目现场群山环绕，白雪皑皑。沿交通隧洞来到位于山体内部的主厂房，宽阔的地下空间内，中巴施工人员正热火朝天地忙碌着，4台水轮机组的安装工作有条不紊进行。

项目副经理朱则浩正在布置二号发电机组转子的吊装工作。他仔细地同各班组一一确认准备情况：“机电安装处于关键阶段，每一步都至关重要，大家务必专注做好自己的工作。”

冬季是当地河流枯水期，也是项目施工的窗口期。春节前后任务最重，大家只有除夕下午和初一上午两个半天的假期。

伴随信号的发出，横跨主厂房洞顶的龙门吊卷扬机开始工作。重达366.7吨的转子稳稳升空，随后开始在空中平移。转子是水力发电机的“心脏”，设备吨位重、安装容差小，吊装工作对操作人员的技术要求较高。随着龙门吊精准对齐发电机组中心轴，转子从半空中缓缓下降，落入二号机组预定位置。

“我们的操作人员经验丰富。”朱则浩向记者介绍，龙门吊操作人员肖红萍今年49岁，已在巴基斯坦工作3年。“刚来时，我一个人负责主厂房各项大件的吊装工作，工作量不算小。”肖红萍说，后来，她带出了几名巴基斯坦徒弟。“他们勤奋好学，上手很快，帮我分担了不少工作。”

目前，机电安装工作进入关键期，肖红萍师徒几人的配合也更加默契。“坚持就是胜利。今年抓紧推进工期，争取明年回家过年。”肖红萍满怀期待。

电气工程师赵鹏和同事们确认转子各项测试无误后，二号机组转子吊装工作顺利完成。赵鹏和新婚妻子杨冰都在项目上工作。赵鹏说，来到异国他乡，在崇山峻岭间的水电站项目工作，条件艰苦，但夫妻二人并肩奋斗，心是暖的。“我们互相帮助、共同进步，争取项目建设早日完工，为改善当地民生贡献力量，再辛苦也值得。”

同甘共苦，中巴员工情谊长

肖红萍完成关键操作，走下龙门吊，一旁观摩的巴基斯坦学员们立刻围过来请教，翻译卡山协助交流。

卡山曾在中国留学4年，学历高、语言能力强。卡山坦言，初来项目时，正是十分艰苦的土建和挖掘隧洞阶段，他曾有过放弃的念头。“看到中国工程师们总是作出表率，不畏艰辛、埋头苦干，我感到既钦佩又惭愧。”卡山说，受到勇于拼搏的中国朋友的激励，他决定在项目上好好工作，并利用业余时间认真学习专业技术词汇。两年多来，卡山的中文进步很快，还结识了许多朋友。

“春节快乐！”经过我们身边时，质检员萨贾德主动用中文向大家送上祝福。卡山表示，前些天萨贾德缠着他要学两句中文，分别是“春节快乐”和“兔年大吉”。

“春节是中国最重要的传统节日之一。过春节时，大家都会为彼此送上美好祝福。”常年和中国同事一起工作，萨贾德对中国春节文化有了更多理解。萨贾德是当地人，活泼开朗，对工作一丝不苟，在项目上工作了4年，业务能力有了很大提升。

“等项目建设完成，电力供应更有保障，我准备买个电磁炉，请中国朋友们来家里吃火锅。”萨贾德在项目上和中国同事同吃同住，还爱上了中国美食。

项目建设期间，苏吉吉纳里水电站招募了超过5000名巴方员工。中巴员工同甘共苦，确保项目顺利推进。许多巴方员工边干边学，掌握了新知识新技能，成长为项目上独当一面的工程和管理人才。

新春游园，欢乐时光更难忘

“一会儿还有惊喜！”萨贾德微笑着告诉我们。通知很快就来了——邀请大家到项目部体育馆参加新春游园活动。

走进体育馆，卡山和巴方同事们围在桌子前，欣赏中国朋友们写春联。有员工递给他一副刚写好的春联，卡山笑着摆摆手没拿，指了指桌前，示意自己要写一副。只见他拿起毛笔，一笔一画地写下“和顺一门有百福”“平安二字值千金”。肖红萍给卡山讲解了这副春联的寓意。卡山拿起春联小心翼翼地吹干，双手递给肖红萍留作纪念。

杨冰和几位同事一起布置好套圈游戏。她递给赵鹏几个环圈，耳语了几句。赵鹏盯准一套缝补衣服用的针线包，投圈，顺利拿到妻子心仪的这件奖品。

朱则浩、萨贾德和许多员工聚集在篮球场边，准备开始一场精彩的篮球赛。“红队7号之前可是中国大学生篮球联赛的参赛球员。”“蓝队整体水平更高，塔瑞克的突破很难防住。”在大家热烈的讨论声中，比赛开始，比分交替上升。虽然体育馆外又飘起了雪花，但馆内气氛热烈，大家度过了难忘的欢乐时光。

（本报伊斯兰堡1月28日电）

《 人民日报 》（ 2023年01月29日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)