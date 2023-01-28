人民网雅加达1月28日电 （记者张杰）当地时间28日，印尼阿拉扎大学孔子学院联合福建师范大学印尼校友会举办DOFUN（做有趣的事）中文游乐场活动。本次活动旨在通过举办与中国文化、才艺技能相关活动促进中印尼文化交流，活动内容主要以踢毽子、玩空竹、猜字谜、中国地图建筑拼图、中国象棋、绕口令等为主。孔院副理事长穆尼、孔院印尼方院长菲力及福建师范大学印尼校友会会长薛经勇出席活动并致辞，孔院中方院长牛海涛、雅加达Children Learing Chinese华语学校校长丘碧芬、孔院老师、福建师大印尼校友会成员以及来自雅加达的中文爱好者数百人参加了现场活动。

穆尼在致辞中表示，今天举办的这个活动很有趣味性，活动主题翻译后就是“做有趣的事”，是将中国文化以玩游戏的形式展现出来，祝愿大家玩得开心、学得舒心。

菲力表示，这是疫情以来孔院首次组织趣味中文活动，活动内容充实、活动形式多样。有些项目按照汉语水平不同设定高级、中级和初级难度，相信通过参与今天的活动，大家会对中文有一个新的认识。

薛经勇表示，福建师大印尼校友会自成立以来，首次与孔院合作举办中文活动，希望以后有更多的合作机会，让更多的校友们参与印尼中文活动，为中印尼两国的文化交流发挥作用。

本次活动将中国文化、中国才艺技能等通过玩游戏的方式展现出来，让参与者们通过参与踢毽子、玩空竹、猜字谜、拼中国地图、下象棋、绕口令、组词语、你描述我猜等趣味活动赚取不同面值的“钱”，可以在孔院的“超级市场”购买毽子、纸灯笼、年画、杯子、U盘等小礼品，还可以带着自己努力挣得的劳动成果在专门的照相亭拍照留念。参与者纷纷表示，非常高兴参与今天的活动，希望阿拉扎孔子学院以后多举办具有趣味性、娱乐性的文化活动。

印尼阿拉扎大学孔子学院成立于2010年，由中国福建师范大学和印尼阿拉扎大学共建，是印尼最早成立且唯一位于首都雅加达的孔子学院。

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