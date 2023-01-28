人民网雅加达1月28日电 （记者张杰）中国铁路国际有限公司悉，印尼当地时间10月28日，印度尼西亚交通部部长布迪邀请印尼国家电视台、罗盘报等20多家中、印尼主流媒体负责人前往由中国中铁承建的雅万高铁德卡鲁尔车站并登上雅万高铁高速动车组列车，观摩体验雅万高铁建设。印尼铁路总局、铁路公司负责人，及中印尼高铁合资公司（KCIC）的中印尼董事、中印尼两国参建企业部分现场负责人陪同。

在德卡鲁尔车站，布迪一行观摩了停放在站台上的雅万高铁高速动车组，听取了KCIC董事长关于雅万高铁项目总体建设、运营准备等情况汇报和介绍。

布迪用中文“恭喜发财”向各参建单位中方员工致以新春祝福，对“量身定制”的雅万高铁高速动车组给予高度评价，对雅万高铁建设取得的阶段性进展给予充分肯定。他表示，今年是雅万高铁建设的关键之年，希望中印尼各参建单位继续努力，紧密配合，攻坚克难，推动雅万高铁如期建成通车。同时，希望中印尼主流媒体进一步加大雅万高铁建设新闻报道力度，充分展示雅万高铁建设取得的重要成就，大力宣传雅万高铁建成投产的重大意义，生动讲述中印尼两国传统友谊和民心相通故事，为雅万高铁如期开通运营营造良好的舆论氛围。

中印尼媒体负责人现场问询了关心事项，布迪部长、印尼国铁董事长、KCIC董事长对有关事项进行了解读和阐述。

自2018年6月全面开工建设以来，在中印尼政府和社会各界的大力支持、中印尼铁路建设者的共同努力下，雅万高铁建设取得重要进展。目前，雅万高铁隧道、桥梁、路基工程全部贯通，正线已经开始铺轨，站房、四电工程稳步实施，运维准备工作有序开展，将力争于今年6月30日开通运营。

此次受访的德卡鲁尔车站是雅万高铁重点工程，位于西爪哇省万隆市，站房建筑面积为15268平方米，站场规模近期2台4线，预留2台5线，设计最高聚集人数为1500人，高峰小时发送量为3200人。目前，车站站房等工程完成80%以上，机电安装、装饰装修已全面展开。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，线路全长142.3公里，最高运营时速350公里，全线共设哈利姆、卡拉旺、帕达拉朗、德卡鲁尔4个车站，是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目。建成通车后，两地间的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

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