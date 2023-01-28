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三一一孔院在梭罗举行新春晚会

2023年01月28日09:02 | 来源：人民网-国际频道
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开场舞：爪哇传统民族舞。印尼三一一大学孔子学院供图
开场舞：爪哇传统民族舞。印尼三一一大学孔子学院供图

人民网雅加达1月27日电 （记者张杰）梭罗消息，26日晚间，梭罗三一一孔子学院举行新春团拜暨庆福晚会。三一一大学校方和院系领导、梭罗市副市长、梭罗皇宫代表、梭罗华人公会领导及各界人士参加了此次活动。

三一一大学贾迈尔校长在晚会上表达了春节的祝福，对孔子学院在今后中文和促进两国文化交流方面寄予期待，对中方院长及志愿者等来到梭罗表示欢迎。

梭罗副市长特古祝大家新春快乐，他表示，梭罗在春节期间举行了一系列庆祝活动，希望爪哇文化与华族文化互相欣赏，共同创造一个团结繁荣的梭罗。

孔子学院印尼方院长向来宾表示热烈欢迎，中方院长向来宾们介绍了孔子学院的主要任务及工作成果，并感谢大学领导及各界人士对孔子学院的支持。

晚会上，来宾欣赏了具有中国和爪哇特色的歌舞节目，爪哇传统音乐和中国古筝各显风采，爪哇舞蹈与中国太极功夫相互欣赏，一曲合情舞更是将中国川剧面具与爪哇面具融为一体，表达了爪哇文化与巴蜀文化的相融相亲。晚会在孔子学院全体人员演唱的中印尼语《相亲相爱》中圆满结束。

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(责编：刘叶婷、杨牧)

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